Compañías de cuatro países se dan cita en València en el Festival Internacional de Circo Contorsions

Cartel del festival Internacional de Circo Contorsions - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Compañías de cuatro países se darán cita en València en la IX edición del Festival Internacional de Circo Contorsions, que se celebrará los próximos días 18 al 21 de junio e València.

Los artistas ofrecerán sus actuaciones en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad para que la ciudad "vielva a mirar hacia arriba con esta cita ya consolidada dentro de la programación cultural de la ciudad que convertirá plazas, teatros y espacios públicos en escenarios abiertos al circo contemporáneo".

El concejal delegado de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha presentado este jueves la IX edición del festival, en un acto celebrado en el Teatro El Musical, TEM.

El encuentro, promovido por el Ayuntamiento de València, está organizado por Yapadú Produccions. La convocatoria reunirá durante cuatro jornadas a compañías procedentes de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia y Francia, que ofrecerán espectáculos gratuitos y de acceso libre (hasta completar el aforo).

La programación se desarrollará en diferentes enclaves de la ciudad: el Teatre El Musical (TEM), La Mutant, el Tinglado 2 de La Marina o la plaza de la Virgen.

"Un año más, apostamos por acercar las artes circenses a públicos de todas las edades y convertir el espacio urbano en un gran escenario abierto a la ciudadanía", ha afirmado el concejal Moreno.

La inauguración del festival tendrá lugar el jueves 18 de junio, en la plaza de la Virgen, donde la compañía catalana Eunoia Kolektiva, será la encargada de abrir la nueva edición, a partir las 19:30 horas, con 'Tenet', una propuesta de circo contemporáneo al aire libre en la que ocho acróbatas y un músico exploran la percepción de la realidad a través del movimiento, el equilibrio y la perspectiva.

Contorsions mantiene en esta novena edición su apuesta por un circo contemporáneo multidisciplinar, capaz de dialogar con otras artes escénicas y de transformar el espacio público en una experiencia compartida. A lo largo de los cuatro días de festival se sucederán acrobacias aéreas, malabares, equilibrio, clown y teatro físico de compañías valencianas, nacionales e internacionales.

Además de la exhibición artística, el festival se consolida también como un espacio de encuentro e intercambio para profesionales y compañías de circo contemporáneo. Entre las actividades paralelas, destaca el taller familiar que tendrá lugar el sábado 20 a las 17 horas en el Tinglado 2 de La Marina. Será una propuesta participativa dirigida a descubrir, a través del juego y la experimentación, diferentes disciplinas circenses como los malabares, las acrobacias o los equilibrios. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

Asimismo, y por segundo año consecutivo, Contorsions acogerá también el proyecto de mediación cultural 'Mirades Contorsionades', una iniciativa que va destinada a acercar el circo contemporáneo a personas menos familiarizadas con este lenguaje artístico.

A través de una breve inscripción previa, se creará un grupo de espectadores que asistirá a cuatro espectáculos del festival (uno por jornada) y participará en encuentros antes y después de las funciones para profundizar en los procesos creativos, artísticos y humanos de las compañías participantes. La convocatoria, abierta a personas mayores de edad con o sin experiencia previa en artes escénicas, se lanzará a principios de junio.

TALENTO EMERGENTE VALENCIANO

El festival volverá a apostar por el talento emergente valenciano con una nueva edición de 'Llavoretes', la convocatoria dirigida a artistas y compañías de la Comunitat Valenciana en proceso de creación.

Se seleccionarán tres proyectos que serán presentados públicamente, el domingo 21 de junio, en una muestra de 15 a 30 minutos cada uno. "Esta a iniciativa busca dar visibilidad a procesos creativos antes de su estreno y fomentar el diálogo entre artistas y público", ha recordado José Luis Moreno.

El concejal ha animado a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de esta propuesta que, en sus ediciones anteriores, ha reunido a más de 50.000 espectadores, que han podido disfrutar de más de 50 compañías locales, nacionales e internacionales, más de 70 espectáculos y más de 300 artistas, "que han permitido poner a Valencia en el mapa del circo contemporáneo".

El festival tiene desde hace tres ediciones el compromiso con el talento joven formado en València, y gracias a un acuerdo con la escuela de artes circenses Creat, su alumnado estrena su trabajo final de carrera en el marco del certamen.