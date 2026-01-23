Companyia Teatre Micalet lamenta su "desahucio" por parte de la Societat Coral

Imagen del espectáculo 'Ballant ballant' de Companyia Teatre Micalet - REMITIDA TEATRE MICALET

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Companyia Teatre Micalet lamenta que la actual Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet ha decidido "expulsarla" y "desahuciarla" de su actual sede, "el espacio que durante 31 años ha sido su casa".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación teatral recuerda que, "cuando, en 1994, empujados por la pasión teatral y las ganas y la necesidad de contribuir a la recuperación cultural de la ciudad de València en la lengua propia del país, acudieron a la S.C. El Micalet para que albergara el proyecto de crear un espacio escénico estable desde donde irradiar cultura en valenciano, desde donde poder ofrecer solidez a un sector siempre precario, el presidente en aquel momento, el añorado Frederic Jordan, compartió el vértigo y la convicción también de que aquello era necesario y acogió a la compañía".

"Y por eso nació la Companyia de Teatre Micalet", remarcan.

Añaden que durante casi treinta y un años han superado "todo tipo de dificultades, pero hemos compartido algo fundamental: el amor por el país y su cultura".

Por eso ahora estamos "en shock", confiesan. "Por respeto a la Societat Coral El Micalet, a su historia ya sus socios y socias, no hemos querido hacer pública la angustia que hemos vivido durante los últimos meses. Hemos celebrado los treinta años de la compañía como hemos podido y hemos logrado mantener hasta el último momento (a pesar de que la amenaza de desahucio colgaba cada día sobre nuestras cabezas) la nueva producción y las funciones de la emblemática 'Ballant, ballant'".

Pero ahora, agregan, "la actual Junta Directiva nos ha desahuciado" e, "incluso ha cambiado la cerradura de la puerta", llegan a decir. Desde la compañía afirman no entender esta decisión "que sólo puede ser fruto de la profunda falta de conocimiento sobre lo que implica la gestión de un espacio escénico estable y del desinterés por todo lo demás y que puede tener una consecuencia directa y grave: la desaparición de uno de los proyectos culturales de referencia del País Valenciano".

"Programar un teatro no es una operación improvisada. Exige calidad, coherencia y continuidad. Sin estabilidad no existe proyecto cultural viable", advierten.

Asimismo, enfatizan que "una entidad cultural sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública como es la Societat Coral El Micalet no puede considerar que la desaparición de un proyecto cultural consolidado sea una solución a los problemas estructurales que arrastra desde hace tiempo".

"ROMPE UNA RELACIÓN DE CONFIANZA"

"Porque no es cierto (desahuciar la Companyia de Teatre Micalet no arregla los mencionados problemas estructurales) y porque prescindir de un motor cultural que contribuye decisivamente a mantener la institución en el mapa cultural valencia es una renuncia a una responsabilidad pública, patrimonial y social. Desmantelar un proyecto sólido, reconocido y arraigado en el territorio no genera futuro: empobrece el sistema cultural, debilita el tejido profesional y rompe una relación de confianza construida durante décadas con el público y con la ciudad", argumentan.

En esta línea, la Companyia Teatre Micalet expresa su "profunda preocupación ante una decisión que compromete gravemente la continuidad de un espacio cultural de primer orden y que afecta directamente al conjunto de la sociedad valenciana".

Por último, trasladan que, "por iniciativa de los socios y socias de la Societat Coral el Micalet, se ha convocado una Junta General Extraordinaria el día 6 de febrero para debatir y tomar decisiones sobre la utilización y la gestión de la sala de teatro". "Esperamos del buen criterio de los socios que defienden la continuidad del proyecto que representamos", concluyen.