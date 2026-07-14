La compraventa de viviendas en la Comunitat baja un 10,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

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VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en mayo empeora y desciende un 10,8% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional--, hasta un total de 8.669 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 10% intermensual. A pesar de la caída, las 8.669 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en la Comunitat, 8.330 se realizaron sobre viviendas libres y 339 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.589 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.080 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 14.176 operaciones sobre viviendas. Además de las 8.669 compraventas, 2.691 fueron herencias, 482 donaciones y 8 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en la Comunitat 23.506 fincas urbanas a través de 14.296 compraventas, 4.061 herencias, 774 donaciones, 33 permutas y 4.342 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.758 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.696 herencias, 2.246 compraventas, 177 donaciones, 15 permutas y 624 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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