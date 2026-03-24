La compraventa de viviendas en la Comunitat baja un 7,4% tras empeorar su evolución interanual en enero

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en enero empeora y desciende un 7,4% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 5% a nivel nacional--, hasta un total de 8.675 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 7,8% intermensual. A pesar de la caída, las 8.675 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en la Comunitat Valenciana, 8.319 se realizaron sobre viviendas libres y 356 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.601 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.074 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 13.340 operaciones sobre viviendas. Además de las 8.675 compraventas, 2.194 fueron herencias, 434 donaciones y 9 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en la Comunitat 22.170 fincas urbanas a través de 14.352 compraventas, 3.454 herencias, 710 donaciones, 24 permutas y 3.630 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.256 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.485 herencias, 1.933 compraventas, 173 donaciones, 11 permutas y 654 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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