La compraventa de viviendas en la Comunitat baja un 8,6% tras empeorar su evolución interanual en julio

Archivo - Fachada de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en julio empeora y desciende un 8,6% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional--, hasta un total de 9.487 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 10,9% intermensual. A pesar de la caída, las 9.487 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en la Comunitat, 9.058 se realizaron sobre viviendas libres y 429 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.741 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.746 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 14.829 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.487 compraventas, 2.696 fueron herencias, 450 donaciones y 16 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en la Comunitat 24.306 fincas urbanas a través de 15.432 compraventas, 4.173 herencias, 694 donaciones, 40 permutas y 3.967 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.090 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.821 herencias, 2.373 compraventas, 243 donaciones, cuatro permutas y 649 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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