La compraventa de viviendas en la Comunitat vuelve a tasas positivas con una subida del 5,7% en agosto

Archivo - Fachada de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en agosto en la Comunitat Valenciana ha subido un 5,7% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 3,38% a nivel nacional--, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 7.571 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 20,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 7.571 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en la Comunitat, 7.239 se realizaron sobre viviendas libres y 332 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.335 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 6.236 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 11.676 operaciones sobre viviendas. Además de las 7.571 compraventas, 2.066 fueron herencias, 345 donaciones y 7 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en la Comunitat Valenciana 19.232 fincas urbanas a través de 12.271 compraventas, 3.230 herencias, 588 donaciones, 19 permutas y 3.124 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.400 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.189 herencias, 1.518 compraventas, 145 donaciones, 15 permutas y 533 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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