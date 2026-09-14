Compromís acusa al PP de inventarse "guerras irreales" sobre las Fallas y de agitar "batallas ampliamente superadas"

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VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al PP de inventarse "guerras irreales" sobre las Fallas y de agitar "batallas que están ampliamente superadas", mientras que el PP ha instado a la coalición valencianista a "sacar sus manos" de la fiesta y Vox la ha acusado de pretender "imponer su ideología, que es el nacionalismo sumiso a esos imaginarios Països Catalans".

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, a las puertas de que el Congreso Fallero retome esta semana sus trabajos tras el verano con el debate y votación de diversas enmiendas relativas a los actos propios de la fiesta de las Fallas que debe organizar o supervisar con carácter anual la Junta Central Fallera (JCF), el uso de la indumentaria tradicional o los distintivos y recompensas, asuntos que centran la Mesa 4 del citado foro.

Preguntado por las acusaciones vertidas hacia la coalición por pretender supuestamente eliminar la lengua valenciana del concurso de declamación, el término 'Falleras Mayores de València' o el concurso de llibrets, Joan Baldoví (Compromís) ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se invente "guerras absolutamente irreales" y ha reivindicado: "Si hay personas que estiman el valenciano, que lo emplean, que lo utilizan, que dan la cara por el valenciano, somos nosotros".

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de la red social X, Llorca ha acusado a Compromís de pretender "borrar nuestra lengua, despreciar quien escribió la letra de nuestro Himno y convertir las Fallas en una herramienta ideológica". "Las Fallas son de los falleros y las falleras, y la identidad valenciana no pertenece a ningún partido. No dejaremos que nadie borre el que somos", ha expresado.

Frente a ello, el síndic de Compromís ha reprochado al PP y Vox que sean quienes, de manera "continuada", hagan que el valenciano "tenga menos presencia y recorten las ayudas" al fomento de la lengua propia. Mientras, ha defendido que, cuando Compromís gobernaba, sí que existía "un apoyo explícito al valenciano", por lo que ha rechazado entrar en "guerras inútiles" y ha instado a Llorca a dotar de ayudas y promocionar el valenciano en lugar de someterse a "las directrices de la extrema derecha".

"BULO INVENTADO POR EL PP"

Además, ha calificado de "bulo inventado por el PP" que la coalición pretenda eliminar la lengua valenciana del concurso de declamación, el término 'Falleras Mayores de València' o el concurso de llibrets y ha asegurado que estas afirmaciones tienen como propósito "generar unas batallas que están ampliamente superadas".

"Si alguien duda de la voluntad de Compromís respecto a la promoción, el uso y la protección del valenciano, solo hay que remitirse a los ocho años durante los cuales nosotros gobernamos esta ciudad --València-- y estuvimos al frente de las Fallas", ha defendido el síndic de la coalición.

Preguntado sobre Lo Rat Penat --entidad impulsora en la actualidad del concurso de llibrets de falla--, Baldoví ha rechazado "opinar" sobre esta asociación por ser "absolutamente acientífica". "No está haciendo honor a lo que fue en los años 20, 30, 40 y 50. Hoy los fundadores de Lo Rat Penat se avergonzarían de ver en qué se ha convertido una entidad que tuvo un papel fundamental durante muchos años", ha afirmado.

"NO SON PATRIMONIO DE NINGÚN PARTIDO"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios este lunes en Crevillent (Alicante), ha hecho alusión a esta polémica y ha acusado a Compromís de "no defender a los valencianos", sino "el pancatalanismo". "Les gustaría hacer aquí lo que ellos intentan hacer en Cataluña", ha sostenido.

"Las Fallas no son patrimonio de ningún partido político, son patrimonio de los falleros y de las falleras. Y que lo que hay que respetar es lo que ellos deciden y no intentar manipular, no intentar hacer política de todo", ha argumentado el jefe del Consell, que ha afeado a Compromís que intente "siempre imponer su manera de pensar y su manera de ser a cualquier cosa". "A Compromís le gusta decidir quién es valenciano y quién no es valenciano y eso no funciona así", ha criticado.

Además, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana es "una tierra que tiene un patrimonio espectacular, que tenemos una identidad propia, que no tenemos por qué ser parecidos a ninguna autonomía ni tenemos que hacerle guiños a ningún partido independentista, sino que tenemos que poner en valor nuestras señas de identidad". "Y es curioso que aquí Compromís esté pidiendo mucho que se hable valenciano, pero después en Europa, por ejemplo, el Partido Socialista y Compromís solo defienden el uso del catalán en la Unión Europea y no defienden el uso del valenciano. En fin, nada nuevo", ha agregado.

Finalmente, ha garantizado que el Consell siempre trabajará "defendiendo estas señas de identidad que tenemos como propio pueblo valenciano y, por supuesto, negándonos totalmente y rotundamente a ser ninguna filial de Cataluña ni de los independentistas".

INTENTAR "METER SU IDEOLOGÍA"

En esta misma línea, en declaraciones a los medios en Les Corts, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reprochado a Compromís que intente "adoctrinar e intentar meter su ideología" en el mundo de las Fallas, algo que a su juicio "no es bueno", como tampoco lo es "arrinconar" a Lo Rat Penat. Frente a ello, ha defendido que la fiesta es de los falleros y falleras, ha pedido que no se "toquen" y ha instado a la coalición a "sacar sus manos y su ideología".

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha acusado también a Compromís de tratar de "desvirtuar nuestra fiesta, que cuenta con reconocimiento internacional", y de intentar "imponer su ideología, que es el nacionalismo sumiso a esos imaginarios Països Catalans", mientras "no defiende Valencia, no defiende la Comunitat Valenciana y no defiende la lengua valenciana".

"Compromís miente cada vez que habla, Compromís no defiende nuestra tierra y Vox está completamente comprometido a defender nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones", ha defendido, y ha censurado que la coalición se quiera "cargar" Lo Rat Penat siendo esta "una fundación ya histórica" porque "no le hace el juego al nacionalismo catalán, sino que defiende la identidad valenciana dentro de una nación como es España, sin ningún tipo de exclusión".

"Eso no le gusta a Compromís, por tanto, tiene que cargarse todo aquello que no le viene bien a sus intereses sectarios, esos intereses ideológicos. Lo que nos parece es una muestra de que Compromís es un enemigo de la lengua valenciana y del pueblo valenciano", ha zanjado.