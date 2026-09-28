Compromís afirma que Pérez Llorca llega al Debate "arrodillado" ante Vox e "implorando a Feijóo" ser el candidato

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes que el 'president' de la Generalitat, Juanfran pérez Llorca, llega al Debate de Política General "como dicen los americanos siendo el pato cojo de la política valenciana": "arrodillado ante los extremistas de Vox e implorando a Feijóo que le haga candidato", en referencia al líder nacional del PP.

Asó lo ha afirmado ante los medios momentos antes de iniciarse el debate en Les Corts, en unas declaraciones en las que ha señalado que esta situación es "una vergüenza para un presidente".

En esta jornada, según ha sostenido, se debatirá cómo está la Comunitat Valenciana "un año después del gobierno de Pérez Llorca". "No más hay que ir a un ambulatorio, a la calle, a una escuela... Evidentemente, los valencianos hoy vivimos peor que hace un año y que hace tres", ha reprochado y ha añadido que así se lo trasladará al 'president' en Les Corts.

En el debate, Compromís presentará su "alternativa" y "dos mensajes bien claros": "este pueblo no merece este gobierno y hay alternativa" y que el cambio "es posible y Compromís es la alternativa".

Estas son propuestas que la coalición va a desgranar en el debate de investidura donde planteará propuestas en emergencias, en educación, en sanidad, en economía y ante la pobreza infantil. "Nosotros ya presentamos 10 compromisos y 50 propuestas y hoy desarrollaremos las más importantes", ha dicho, entre las que se encuentra el debate sobre el problema de la vivienda donde, asegura, "la política de este gobierno se puede resumir en tres letras: no han hecho nada".