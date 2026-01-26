Compromís alerta de "deficiencias estructurales" en el Hospital de Dénia y pide a Sanidad "actuaciones inmediatas" - COMPROMÍS

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha alertado este lunes del "abandono continuado del Hospital de Dénia por parte del gobierno del PP" en la Generalitat, ya que, a juicio de la coalición, "mantiene deficiencias estructurales sin resolver más de cuatro meses después de las lluvias de septiembre de 2025 que afectaron gravemente parte de las instalaciones". Así, ha reclamado "actuaciones inmediatas y urgentes" a la Conselleria de Sanidad.

"El mantenimiento del Hospital de Dénia continúa abandonado y esto prácticamente da igual cuando lo digas, porque hace cuatro meses que tienen un box de la uci cerrado. Un problema que ahora es más grave vista la saturación que tienen las urgencias del hospital, donde hace unos días estaban denunciando hasta 40 horas de espera para que te atiendan. La situación es tan complicada que Dénia está derivando pacientes a otros hospitales", ha señalado en un comunicado.

También ha apuntado que "cada vez que llueve" las "obras de reparación que se iniciaron y que no se han acabado hacen que en la sección de maternidad del centro hospitalario se forme una cascada de agua que hace que se tengan que prestar los servicios en unas condiciones deplorables".

"Nadie entiende a que está esperando el gobierno del PP para atender estas necesidades que se tendrían que haber resuelto hace cuatro meses cuando tanto desde Compromís como los profesionales y los usuarios denunciamos esta situación", ha agregado Esteve.

"NINGUNA MEJORA ESTRUCTURAL"

Desde la coalición ven "intolerable" que "casi dos años después de la reversión a la gestión pública de este hospital iniciada por el gobierno del Botànic el PP continúe sin invertir ni planificar ninguna mejora estructural".

"Todo esto nace cuando Ribera Salud dejó el hospital en un estado lamentable y el gobierno del PP les perdonó más de 50 millones de euros de deuda por carencia de actuaciones en el hospital. Ahora la gestión directa del conseller Marciano Gómez y su equipo demuestra que la situación todavía puede ir a peor", ha sentenciado el diputado.

Así, Compromís ha reclamado "actuaciones inmediatas y urgentes" a la Conselleria de Sanidad para "reparar las deficiencias que afectan a la uci, las urgencias y la maternidad" y que, según la coalición, ponen "en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales de la Marina Alta".