Compromís critica que Catalá oculte 51 días el informe que cuestiona el contrato de un exempleado de València 2007

El edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Ferran Puchades junto a la portavoz de esta formación política en el consistorio, Papi Robles, durante una rueda de prensa. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha criticado este jueves que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), ha "mantenido 51 días sin hacerse público" el informe de la secretaría municipal que cuestiona la contratación de un exempleado del Consorcio Valencia 2007 --a partir de la liquidación de este organismo-- como administrativo en la Fundación Visit València, dependiente del consistorio.

En ese documento, conocido esta jornada, la secretaria general municipal indica que "en el momento de efectuar la propuesta de contratación el aspirante ya no reunía los requisitos exigidos en la convocatoria" y alude así a la pérdida de la condición de empleado público. Igualmente, considera que "tal contratación debe reputarse nula" y pide esperar a la resolución del proceso abierto "ante la jurisdicción social" para adoptar las correspondientes medidas.

La elaboración de este informe fue solicitada a la secretaría general municipal por parte de la Alcaldía respecto a los procedimientos utilizados por las distintas entidades del sector público local en los han participado extrabajadores del Consorcio Valencia 2007.

El pasado mes de abril se supo que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo".

Esas diligencias también se dirigen contra la concejalas --de Deportes-- Rocío Gil y --Turismo-- Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los dos grupos de la oposición en el consistorio, Compromís y PSPV, pidieron al ministerio público que se investigue también al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano. El informe de la secretaría municipal señala que no consta participación de Catalá, Llobet y Olano en el proceso que afecta a ese administrativo.

Compromís ha indicado, en un comunicado, que el informe de la secretaria general del consistorio "acaba de confirmar" lo que este grupo municipal "denuncia desde hace meses", que "la contratación de uno de los aspirantes en la Fundación Visit València debe considerarse nula".

"El documento, fechado el 5 de mayo y que no ha visto la luz pública hasta ahora --51 días después de redactarse--, es tajante: el extrabajador del Consorcio ya había perdido la condición de empleado público, requisito imprescindible de la convocatoria, cuando Visit --València-- formalizó su contrato", ha apuntado la coalición política.

Compromís ha comentado que "según el informe, el Consorcio --Valencia 2007-- le comunicó su despido el 16 de octubre de 2024, con efectos desde el 25 de octubre, el mismo día en que se celebraba el examen del proceso selectivo de Visit" València. "El contrato, sin embargo, no se formalizó hasta el 21 de noviembre, cuando el aspirante ya no cumplía el requisito que exigían las bases de mantener la condición de empleado público hasta el momento de la firma", ha añadido este grupo político.

Asimismo, ha asegurado que desde la secretaría general del Ayuntamiento se dice "sin rodeos", respecto a la contratación de ese trabajador en Visit València, que "la situación contradice las bases de la convocatoria de un modo innegable" y que esta "debe reputarse nula".

"VENDIÓ COMO MODELO DE LEGALIDAD"

"Esta conclusión ratifica la información que Compromís hizo pública el 16 de abril, cuando el concejal Ferran Puchades ya había solicitado la documentación del expediente al constatar que el aspirante no cumplía los requisitos en el momento de su incorporación", ha insistido esta formación.

Puchades ha manifestado este jueves, en el mismo comunicado, que "Catalá vendió como modelo de legalidad precisamente el caso que ahora su propio secretario desmonta". "Cada vez que la alcaldesa ha intentado defender este proceso, ha aparecido una nueva irregularidad que la contradice", ha asegurado.

"AMPLÍA LA DENUNCIA"

Compromís ha explicado que la citada plaza de trabajo en Visit València "es una de las siete que investiga la Fiscalía Anticorrupción" desde que denunció, "el pasado febrero, a la alcaldesa Catalá; a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a las concejalas Rocío Gil (PP) --Deportes-- y Paula Llobet (PP) --Turismo--, por presunta prevaricación y tráfico de influencias".

Igualmente, ha precisado que posteriormente incluyó en esa denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano (PP), "a raíz de los audios en los que ofrecía plazas a extrabajadores del Consorcio" Valencia 2007.

Esta jornada, Compromís ha anunciado que ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía con el informe del secretario municipal que se ha conocido.

"UNA TRAMA COORDINADA"

Compromís sostiene que "las convocatorias que investiga Fiscalía bajo el paraguas del 'caso enchufismo' forman parte de una trama coordinada para recolocar personal del Consorcio en el momento de su liquidación".

"Las otras dos plazas, en la Autoridad Portuaria, ya tienen causa judicial abierta: el juicio por una de las adjudicatarias se celebró el 19 de mayo en el Juzgado de lo Social número 8 de València, donde el extitular de Recursos Humanos del Puerto declaró que fue la propia presidenta quien le facilitó las bases de los procesos", ha añadido el grupo municipal.

Ferran Puchades ha destacado que "tres organismos lanzaron convocatorias prácticamente idénticas en las mismas fechas, con requisitos tan concretos que solo encajaban con determinadas personas". "Y un notario dejó constancia, antes de que se resolvieran los concursos, de quién los ganaría", ha apostillado.

Compromís ha concluido que "lo que pone de manifiesto el informe del secretario no es un error, sino la confirmación documental de la primera pieza de un engranaje que la Fiscalía investiga pieza por pieza".

"Mientras unos trabajadores salían a la calle, a otros ya les tenían resuelto el futuro", ha remarcado Puchades, que ha agregado que "hoy sabemos, por boca del propio secretario del Ayuntamiento, que al menos una de estas contrataciones nunca debió haberse firmado".