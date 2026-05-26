Compromís denuncia ante el Tribunal de Cuentas la "financiación ilegal" del Consell a colegios que segregan por sexo

Archivo - El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, y el síndic del grupo, Joan Baldoví - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia para que investigue la supuesta "financiación ilegal" de 72,6 millones de euros por parte de la Conselleria de Educación a colegios vinculados al Opus Dei que, según asegura la coalición, "continúan segregando al alumnado por sexo".

Así lo han anunciado en rueda de prensa en Les Corts el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación de la coalición valencianista, Gerard Fullana.

Este es el segundo paso impulsado por Compromís después de haber presentado un requerimiento prejudicial ante la Conselleria para que retirara los conciertos educativos a estos centros por incumplir la normativa vigente. Ante la "falta de respuesta" del Consell, la coalición ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Cuentas por posible perjuicio a los fondos públicos.

Baldoví ha denunciado que el gobierno del PP de Juanfran Pérez Llorca "no ha mostrado ningún interés en revertir una financiación que vulnera claramente la ley". "De nuevo, Pérez Llorca continúa de perfil y sin dar explicaciones sobre por qué su consellera de Educación (Carmen Ortí) sigue sin actuar y sin exigir que se devuelva el dinero con que ella misma orquestó que se financiara de forma ilegal a estos colegios".

En la denuncia, Compromís defiende que Educación debe exigir el retorno de los fondos públicos a los colegios Altozano, Aitana, Vilavella, El Vedat, Guadalaviar, Torrenova y Miralvent, por ser beneficiarios de conciertos educativos pese a que mantienen modelos de segregación por sexo "prohibidos tanto por la Lomloe como por la normativa autonómica actual".

"ESCANDALOSO"

"Es escandaloso ver que mientras se recortan recursos en la educación pública, la consellera de Educación continúe dando millones de euros públicos a centros que incumplen la legalidad para acceder a estos conciertos. Es una obligación exigir que devuelvan el dinero y les revoque el concierto educativo de forma inmediata", ha urgido Fullana.

Compromís solicita en la denuncia que se investigue si se ha producido un perjuicio de los fondos públicos; que se depuren responsabilidades tanto de los titulares de los centros como de los responsables políticos y administrativos que han autorizado o prorrogado los conciertos educativos, y que se restituya la cantidad de dinero público que se haya ejecutado de manera indebida.

Según ha subrayado Fullana, estas peticiones vienen avaladas por una sentencia del Tribunal Constitucional que "indica expresamente que la ley estatal actual prohibe que se financie con dinero público a centros educativos que segregan por sexo en alguna etapa educativa".

Además, desde Compromís recuerdan que la consellera ejerció como subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados entre el 1 de junio de 2024 y el 18 de mayo de 2025, "un cargo con competencias directas sobre la autorización de centros privados y la tramitación de conciertos educativos, incluida su financiación".

El procedimiento de renovación de los conciertos se inició en enero de 2025, "cuando Ortí seguía ocupando esa responsabilidad", y la resolución provisional que permitió la continuidad de estos conciertos se firmó el 30 de abril de 2025, dando paso posteriormente a la resolución definitiva, lo que para Compromís "implica que la consellera participó directamente en la supervisión y tramitación del proceso mediante el cual se renovaron los conciertos a estos colegios".