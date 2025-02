Compromís dice que en octubre hubo 13 accidentes mortales in itinere en Valencia y acusa a Rovira de dar datos "falsos"

La coalición reprocha al conseller no dar instrucciones a los centros de trabajo el día de la dana

Compromís asegura que durante octubre del 2024 en la provincia de València se produjeron 13 accidentes mortales --uno muy grave y otros siete graves-- todos ellos in itinere, es decir acaecidos yendo o volviendo del trabajo y que también tienen consideración de siniestro laboral. En contraste, en todo el año 2023 se produjeron en la provincia de València 5 muertos en accidentes laborales de este tipo.

Son datos que la coalición ha hecho públicostras recibirlos después de reiterar una pregunta parlamentaria a la que el Consell previamente había contestado que no se había producido ningún accidente grave, muy grave ni mortal durante octubre del 2024, "informaciones que eran falsas", según denunció la formación a raíz de la constatación lamentable de la muerte del director del Instituto de Cheste el día de la dana.

Compromís subraya, en un comunicado, que "la máxima de la prevención de riesgos laborales es aquella que afirma que todo accidente laboral es evitable mediante medidas, formación e información".

"Precisamente, la carencia de información y alerta durante la dana del pasado 29 de octubre, con un 'president' que afirmaba que lo peor ya habría pasado a las seis de la tarde y el envío de la alerta cuando ya la mayoría de personas abandonaban su puesto de trabajo y no antes, ha hecho que los accidentes laborales in itinere se hayan disparado un 380% durante 2024 respeto a 2023", lamentan.

Para esta formación, "todas estas muertes eran evitables, y hay que depurar responsabilidades de los máximos responsables, y José Antonio Rovira, conseller de Educación, Universidades y Empleo, no movió un dedo para evitar la muerte de las personas trabajadoras, no se dieron instrucciones a los centros de trabajos, no se facilitó información a las personas trabajadoras de sus derechos y tampoco se envió la alarma hasta que la jornada laboral mayoritariamente ya acababa". Por ello, reclaman la dimisión del conseller.

"Eso sí, Rovira a la una del medio día se iba a su casa mientras 13 personas trabajadoras, que tengamos constancia, no han vuelto a sus casas", afean.

Compromís ha anunciado que llevará una iniciativa al pleno de Les Corts en la cual insta al Consell a emprender medidas de formación, información y adaptación de la normativa a la actual modificación efectuada tras la dana en el Estatuto de la persona trabajadora.