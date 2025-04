Compromís: El docente de Alaquàs denunciado por terapias de conversión sigue en el centro "cobrando de los valencianos"

Educación dice que no tiene contacto con alumnos y que es la titularidad del colegio privado quien puede adoptar decisiones sobre el empleado

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha criticado que el profesor del centro concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) denunciado por presuntamente impartir terapias de conversión sexual continúa "cobrando dinero público de los valencianos" como profesor de dicho centro.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación --que recuerda que en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia realizó un informe y trasladó la información a la Fiscalía-- subraya que, al no ser un colegio público, "cualquier decisión que se adopte respecto al docente solo la puede tomar la titularidad del centro". No obstante, explica que antes de que se iniciara el curso, el director pedagógico del centro "documentó oficialmente las medidas adoptadas para evitar el contacto directo entre el docente investigado y el alumnado" y el denunciado "no tiene ningún contacto con el alumnado".

El portavoz de Políticas LGTBI de Compromís y diputado en Les Corts, Francesc Roig, ha lamentado este martes que este docente que impartía terapias para "torturar y destrozar las vidas" de niños y niñas "continúa cobrando como profesor de inglés" en el colegio de Alaquàs. Por ello, ha acusado a la Conselleria de Educación de haber "mentido durante todo este tiempo" al asegurar que se le había "apartado".

Roig ha recalcado, en atención a medios, que al profesor "no lo han apartado", tal y como "dijo" tanto el PP como el propio centro concertado. "Ya hemos demostrado reiteradamente que estas cosas que han hecho han llegado mal y tarde", ha criticado.

Por ello, ha acusado tanto a los 'populares' como al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de haber "mentido" en sede parlamentaria. Según Roig, también lo ha hecho "el propio centro, diciendo que era un espacio seguro", pero lo cierto es que "este señor continúa paseándose por el centro". Ante esta situación, ha exigido al departamento de Campanar que actúe "de verdad" y "que no mienta". "Que haga lo que tenga que hacer para apartar a este señor", ha reclamado.

El diputado ha mostrado una plantilla en la que, según ha aseverado, "se demuestra" que el docente "continúa como profesor" en dicho centro educativo "a fecha 2 de abril". "No hace ni una semana que la Conselleria nos ha confirmado que este señor continúa en ese centro cobrando dinero público de los valencianos, cobrando de la propia Conselleria como profesor", ha incidido.

El parlamentario ha considerado que esta situación es "muy grave" y ha advertido de que el departamento de Campanar "lleva un año engañando a las familias" porque "este señor continúa teniendo acceso a todas esas chicas y chicos", por lo que el centro "no es seguro".

Preguntado por si la Conselleria tiene potestad para apartar al docente de un centro concertado, Roig ha indicado que el departamento que dirige Rovira "en principio envió a la Inspección Educativa a ver lo que pasaba" y "dijo que envió a una unidad de orientación en la diversidad para mejorar la convivencia en el centro".

Por tanto, a su juicio, el conseller José Antonio Rovira, "además de mentir, tiene la capacidad para hablar seriamente con ese centro" y, si este "no le aparta de verdad porque este señor continúa ahí, pues que tome las medidas que tenga que tomar". "Pero ya está bien escurrir el bulto", ha zanjado.

Por su parte, la Conselleria de Educación enfatiza que "ha actuado desde el primer momento y con absoluta rapidez en cuanto se conoció la primera denuncia de un estudiante, aunque hacía referencia a cinco alumnos, en julio de 2024".

"Los hechos a los que se hace referencia se enmarcan, según las propias palabras de uno de los estudiantes, a 7 años atrás. La Inspección educativa elaboró un informe con absoluta celeridad y dio traslado de toda la documentación a la Fiscalía para que investigara un posible delito de odio, conforme a la normativa vigente en materia de derechos LGTBI", incide la administración.

Además, explican que se trata de un centro privado concertado y, por lo tanto, "cualquier decisión que se adopte respecto al docente solo la puede tomar la titularidad del centro". "Este tipo de decisiones respecto a la plantilla solo las puede tomar la Conselleria de forma directa en el caso de los centros públicos", apostillan.

Antes de que se iniciara el curso, continúan, el director pedagógico del centro documentó oficialmente las medidas adoptadas para evitar el contacto directo entre el docente investigado y el alumnado. "El docente no tiene ningún contacto con el alumnado", recalcan.

NO HAY SENTENCIA SOBRE EL CASO

Igualmente, precisan "que en este momento no hay una sentencia judicial sobre este caso" y, por ello "hay que tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española".

Educación añade que las visitas de inspección al centro y al municipio "confirmaron un clima de convivencia adecuado en el centro privado".

Y detallan que en octubre de 2024 se inició la programación de la intervención de la UEO especializada para sensibilizar al alumnado sobre derechos de libertad sexual y expresión de género. Intervención que tuvo que posponerse a causa de la dana, pero que a día de hoy está en funcionamiento.

En todo caso, defienden que "la Inspección ha mantenido una comunicación constante con la dirección del centro para garantizar la implementación efectiva de las medidas acordadas, garantizado en todo momento la protección del alumnado y el mantenimiento de un entorno educativo seguro y respetuoso".

Desde la Conselleria se recuerda que hay que tener en cuenta que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ya indica en su artículo 17 la prohibición de terapias de conversión: "Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".

Asimismo, las terapias de conversión sexual están prohibidas en la Comunitat Valenciana desde 2018. La normativa autonómica contempla multas de 60.001 hasta 120.000 euros.

Finalmente, la Conselleria muestra el "respeto máximo a la denuncia de los estudiantes, así como a las resoluciones judiciales que puedan darse en su momento" y reitera "el compromiso con la igualdad de trato a todas las personas, sin importar el sexo, religión, raza o condición sexual".

A mediados del pasado mes de julio trascendió la denuncia de varios exalumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) a un docente de este centro por presuntamente someterlos a terapias de conversión sexual. En las denuncias, los jóvenes aseguraban que el profesor les sometió a estas prácticas. En concreto, uno de ellos expuso que ese docente "le ofreció una pastilla para curar la homosexualidad".