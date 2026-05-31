Compromís, ERC y Podemos condenan "la violencia policial" contra una manifestante en València

Imagen de manifestantes a las puertas de la Conselleria de Educación, en València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las formaciones políticas de Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos han condenado "la violencia policial" ejercida por un agente contra una manifestante por la educación pública en València y han exigido explicaciones al Gobierno.

Con motivo de la reunión extraordinaria convocada este domingo en la Conselleria de Educación entre la Generalitat y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo ante la huelga indefinida docente que se prolonga desde el 11 de mayo, centenares de docentes se han concentrado en los aledaños del recinto, donde han llevado a cabo una sentada y una cadena humana para exigir a la administración que negocie.

En un momento de la protesta, según los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo de forma violenta. Esto ha provocado el rechazado y las recriminaciones de varios testigos que han comenzado a gritar 'Vergonya' (Vergüenza). La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ya ha anunciado que se va a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" para "depurar responsabilidades".

Al respecto, el diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez ha criticado, en un mensaje en sus redes sociales, que "mientras la consellera (de Educación, Carmen) Ortí planta a los sindicatos que siguen dentro esperando una negociación real, la policía nacional maltrata a las maestras".

Y adelanta: "Mañana a primera hora exigiremos responsabilidades a la delegada del Gobierno por la violencia policial contra la escuela pública".

Su compañera en la coalición valenciana adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, advierte que no permitirán "las medidas desproporcionadas de las fuerzas de seguridad contra nuestro profesorado". Añade que denunciarán esta actuación en el Congreso y a la Delegación de gobierno. ¡Vergonya, cavallers, vergonya!", exclama.

También se ha pronunciado el parlamentario de ERC Gabriel Rufián quien ha preguntado: "¿Así trata la policía a los docentes en lucha de Valencia, Pilar Bernabé?", al tiempo que exige explicaciones al Ministerio del Interior.

Y la líder de Podemos, Ione Belarra, censura: "Este Gobierno está completamente fuera de control. Ahora semejante agresión a una profe de la pública en huelga indefinida. Cese inmediato de este agente y dimisión de Marlaska de una vez. ¡Vergonya!".