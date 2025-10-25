Compromís exige al Consell "soluciones urgentes" ante la crisis ambiental y "mortandad masiva de peces" en l'Albufera

Archivo - Imagen de archivo de la diputada de Compromís Paula Espinosa en el pleno de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Paula Espinosa, ha presentado una iniciativa parlamentaria para exigir a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio "respuestas claras y acciones inmediatas" para abordar los "recurrentes episodios de anoxia y mortandad masiva de peces" en el Parque Natural de l'Albufera de València.

La coalición valencianista ha señalado en un comunicado que esta iniciativa surge a raíz de los últimos acontecimientos en Sueca, donde "miles de peces han muerto en canales y acequias a causa de la descomposición de la paja del arroz, un problema recurrente agraviado este año por las condiciones meteorológicas y la gestión inadecuada de los residuos agrícolas".

Compromís ha apuntado que las lluvias intensas, el aumento de temperaturas y la acumulación de restos de la cosecha han provocado "la aparición de aguas negras en siete puntos críticos del parque", tanto en el norte como en el sur de la laguna. Estas condiciones han generado "un escenario de anoxia que pone en riesgo la fauna acuática y la salud ecológica de l'Albufera".

"La situación en la Albufera es insostenible. El PP, al frente del Consell y de la gestión del Parque Natural, ignora los problemas y actúa por ocurrencias, sin un plan integral que aborde las causas estructurales. La descomposición de la paja de arroz, combinada con el impacto del cambio climático, está colapsando un ecosistema único. Es inadmisible que no se hayan puesto en práctica los protocolos de gestión de la paja establecidos durante el Gobierno del Botànic, que preveían alternativas según las condiciones meteorológicas", ha aseverado Espinosa.

En la misma línea, ha defendido que los protocolos "existen y se conocen, pero requieren un acompañamiento efectivo", entre lo que ha citado "apoyo técnico, recursos económicos y una supervisión constante porque las medidas se apliquen en tiempo y forma". "Si no se planifica con previsión, las actuaciones llegan tarde, y mover ahora el agua puede agravar todavía más el problema de anoxia", ha insistido.

Además, Espinosa ha alertado sobre el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de l'Albufera, que introduce la figura de 'Zonas Antropizadas no Urbanas' (ZANT3). "Esta nueva zonificación, que permite infraestructuras y usos como el alojamiento y la restauración en áreas del parque, es un despropósito", ha espetado.

En este contexto, ha calificado de "inadmisible el retroceso en la protección de un espacio único", como es l'Albufera, y considera que a sus valores naturales se está antemponiendo la "mercantilización" que "recuerda épocas terribles de nuestra historia".

"No podemos permitir que la gestión de l'Albufera priorice intereses privados por encima de la conservación de un espacio natural de un valor enorme. Hace falta una acción firme para proteger la biodiversidad y evitar la degradación del parque, justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno del PP", ha sostenido la portavoz adjunta de Compromís.

Por ello, la coalición valencianista ha formulado una batería de preguntas al Consell, exigiendo información detallada sobre el seguimiento de los episodios de anoxia, los datos de calidad del agua, las medidas de retirada de peces muertos y las alternativas a la quema de la paja. Además, la iniciativa pide actuaciones de adaptación al cambio climático, como la mejora de la gestión hídrica y la reducción de la carga orgánica en los canales, para "garantizar la sostenibilidad" de l'Albufera.