Compromís exige "la salida inmediata" de Herrero (Vox) del ejecutivo de Catalá tras su procesamiento

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una rueda de prensa en la que pidió el cese de la edil de Vox Cecilia Herrero. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha exigido "la salida inmediata" de la edil de Vox y titular de Responsabilidad Patrimonial en este consistorio del equipo de gobierno local que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP), tras conocerse que la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de esta concejala por unos tuits denunciados por delito de odio.

La portavoz de Compromís en esta corporación municipal, Papi Robles, ha indicado a la primera edil que "mantener a una racista en el gobierno por interés político es repugnante", según ha informado este grupo municipal en un comunicado. Robles ha instado a Catalá a apartar "inmediatamente a Cecilia Herrero de cualquier responsabilidad institucional".

La representante de Compromís ha destacado que "la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado que existen suficientes indicios racionales de criminalidad" para continuar "el procedimiento penal por los mensajes racistas, xenófobos y LGTBIfóbicos publicados" por Herrero.

Robles ha lamentado "el inmovilismo de la alcaldesa" y ha apuntado que así lo "demostró ayer en el pleno" ordinario de mayo celebrado en el Ayuntamiento, "cuando volvió a proteger a la concejala racista del gobierno por puro cálculo, porque su gobierno es débil y tiene demasiadas mochilas tóxicas de Vox".

La portavoz de Compromís preguntó este martes a la primera edil, durante el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, "¿cuál es la línea roja que tiene" hacia la representante de Vox tras conocerse la decisión de la Audiencia de Valencia.

"¿Es la línea roja de Catalá echar fuera de este gobierno a Herrero por el hecho de estar camino del banquillo de un juez?", preguntó Robles. En su respuesta, María José Catalá apeló a la "presunción de inocencia" y a la defensa del "marco constitucional".

"Catalá ya no puede esconderse detrás de las excusas habituales ni fingir neutralidad", ha expuesto la edil de Compromís, que ha recordado que "la causa judicial abierta nace de la denuncia presentada por Compromís después de detectar decenas de publicaciones con contenidos racistas, xenófobos, islamófobos y discriminatorios contra personas migrantes, personas LGTBI y personas con discapacidad".

Este grupo municipal ha precisado que la Audiencia "deja claro que la posible existencia de delito no depende de la repercusión de los mensajes, sino de la naturaleza del contenido y del contexto en que se emite". Asimismo, ha señalado que "también advierte de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto cuando entran en juego la dignidad, la no discriminación y posibles delitos de odio".

Compromís ha considerado que "el problema ya no es solo judicial sino profundamente político". "La presunción de inocencia es un derecho fundamental. Pero decidir mantener en el gobierno a una persona procesada por mensajes racistas es una decisión política consciente del Partido Popular", ha subrayado Robles.

La portavoz ha añadido que Catalá lo hace porque "está atada de pies y manos con Vox, hasta el punto de asumir sus políticas extremistas".

"LO MÁS GRAVE ES LA NORMALIZACIÓN"

"Hablamos de una persona que escribió mensajes hablando de invasiones, insultando a migrantes, banalizando discursos de odio y atacando a colectivos vulnerables durante años", ha agregado Papi Robles, que ha censurado que "pese a ello, Catalá continúa protegiéndola porque necesita a Vox para mantener el gobierno".

Compromís ha manifestado que "lo más grave es la normalización". "Cuando el Partido Popular asume que todo esto es tolerable para conservar el poder, el problema deja de ser solo Vox. El problema pasa a ser también Catalá", ha asegurado Robles.