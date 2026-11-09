Compromís-Front Valencià apuesta por una campaña "plural" y "de proximidad" y defiende:"El voto útil es el nuestro"

Àgueda Micó, Lara Manyes y Alberto Ibáñez en la presnetación de la imágen de la candidatura de Compromís-Front Valencià para el 29N - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha presentado la imagen y las líneas de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con una apuesta por una campaña "plural, directa y de proximidad", que centra sus principales líneas en la vivienda, el trabajo, el territorio, la movilidad, la igualdad y el trato justo.

Al respecto, la cabeza de lista de la coalición valencianista, Águeda Micó, en la presentación, en la que también han participado los candidatos Alberto Ibáñez y Lara Manyes, ha recalcado: "Hemos tenido la responsabilidad de conseguir una papeleta única en el País Valencià, los candidatos a los que van a votar son los que estamos aquí, la gente de proximidad. Es una oportunidad para que confíen en nosotros porque saben que hemos estado a la altura, así que el voto útil es el nuestro".

Los tres candidatos han mostrado los carteles que se pegarán el próximo jueves con motivo del inicio oficial de la campaña, y que Compromís-Front Valencià arrancará en Alicante, y que continuarán con actos a los que han confirmado ya la participación de los candidatos Ada Colau y Gabriel Rufián. En ese sentido, Micó ha insistido en que "cualquier proyecto amigo está bienvenido".

Los carteles están protagonizados por una fotografía "coral" que reúne las candidaturas de Castellón, València y Alicante junto a cargos como Mónica Oltra o Joan Baldoví. Por otro lado, sitúan como elemento textual el nombre de Compromís-Front Valencià, con el naranja como color protagonista y una composición "sencilla, directa y reconocible".

En ese sentido, Micó ha insistido en que han tenido la "responsabilidad" de conseguir una papeleta "única" de la izquierda valenciana, por lo que dedicarán la campaña a que la ciudadanía "vea, reconozca y tenga la capacidad de poder ejercer un voto valiente y sin pasar vergüenza, hacerlo con dignidad, con alegría, con ilusión y sintiéndose representados".

Los tres candidatos han destacado que han demostrado que son "capaces" de ponerse de acuerdo porque "lo que importa es mejorar la vida de la gente". "No hemos fallado a la hora de unirnos y no fallaremos defendiendo las propuestas valientes que necesita la ciudadanía", han señalado.

Por su parte, Ibáñez ha presentado los ejes programáticos de la candidatura que enmarca el programa electoral: vivienda, trabajo, territorio, movilidad, igualdad y trato justo. Para la vivienda ha defendido políticas "valientes" como la prohibición de compra de vivienda por parte de los fondos buitres y la apuesta por alquileres indefinidos.

También ha reivindicado un modelo de empleo centrado en que hay que "trabajar para vivir y no vivir para trabajar" y ha criticado que ahora es "imposible poder hacerlo con los horarios actuales". Por ello ha defendido la reducción de la jornada laboral, el incremento de salarios y el blindaje constitucional de las pensiones.

Por lo que hace a una agenda valenciana en el Congreso, ha insistido en un modelo de finanaciación que "no deje a nadie atrás", ha exigido acabar con la deuda histórica y ha reclamado unas inversiones territorializadas "justas". Asimismo, ha destacado, entre otros, la mejora de los Cercanías, la renacionalización de la alta velocidad liberalizada, el reparto de los beneficios de la transición energética para la ciudadanía y el blindaje del aborto en la Constitución.

Por su parte, Manyes ha explicado que el frente valenciano tendrá una "fuerte presencia territorial" y que apostará por el contacto "directo" con la ciudadanía. Así, además de actos electorales, la coalición también realizará charlas por los pueblos, ciudades y barrios alrededor del territorio. "Queremos una campaña que no se quede en los atriles. Queremos salir a la calle, escuchar a la gente y explicarles cómo podemos mejorar su vida", ha insistido.

VOTO QUE "VALE POR TRES"

En este sentido, Micó ha defendido la necesidad de "hacer valer un voto valiente": "Los valencianos nos jugamos muchísimo el próximo 29N y tenemos la desgracia de saber qué significa sufrir un gobierno de PP y Vox, que recorta servicios públicos, fulmina derechos y niega el cambio climático".

Por ello, ha subrayado que cada voto a Compromís-Front Valencià "vale por tres" porque defiende "medidas valientes ante un PSOE que pasadas las elecciones guardará la valentía en un cajón" y "los intereses de los valencianos en Madrid". Ibáñez ha recalcado que se trata de un voto de quien "no necesita taparse la nariz para votar o ir con miedo" porque, "se puede votar con ilusión, con ganas y con la confianza de que hay una candidatura dispuesta a ir más allá para frenar a la derecha".

FECHAS PRINCIPALES

El acto central en Castellón será el sábado 14 de noviembre, en Alicante el jueves 26 de noviembre y el 21 de noviembre en el Parc de l'Oest de València.

Además, Xátiva acogerá el acto joven el próximo domingo 15 y en València se celebrará el 25 de noviembre un acto feminista. Por su parte, la capital del Túria también acogerá el cierre de campaña el día 27 con un acto en la plaza del Pilar.