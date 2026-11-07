Compromís-Front Valencià arranca la precampaña en l'Alacantí: "La batalla electoral se juega en Alicante"

Compromís-Front Valencià en Sant Vicent del Raspeig - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha arrancado con un encuentro abierto en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, un acto en el que ha augurado que Alicante es la circunscripción donde más pueden crecer, que es donde se "juega la campaña electoral" y donde ha puesto en valor "la unidad de toda la izquierda valenciana" para "lograr un resultado histórico".

Ante un centenar de personas en el Parque Juan XXIII, Compromís-Front Valencià ha trasladado sus propuestas a la ciudadanía y ha recogido las demandas de las comarcas de Alicante, "las últimas en la cola del reparto del Estado, y donde problemas como el acceso a la vivienda o el déficit de las infraestructuras de movilidad son protagonistas", según ha informado en un comunicado.

La cabeza de lista por Alicante, María Teresa Pérez, ha asegurado que esta es la circunscripción "donde más puede crecer esta candidatura y por eso hemos hecho un acuerdo de unidad entre todas las izquierdas valencianas". Para Pérez, "la batalla electoral se juega en Alicante y estamos seguros de que obtendremos un resultado histórico".

Compromís-Front Valencià quiere "asegurar el acceso a la vivienda, poner fin a los déficits históricos de infraestructuras de movilidad que arrastran estas comarcas y también topar los precios de los alimentos, de la energía y subir los salarios que no van al ritmo del coste de la vida".

"Sant Vicent del Raspeig es uno de los municipios con una presión inmobiliaria más fuerte por ser ciudad universitaria, pero que además se le suman otros problemas comunes como la conversión de bajos en pisos turísticos, como los precios infladísimos del alquiler y, por tanto, queremos explicarle nuestro proyecto a la gente, queremos trasladar nuestras propuestas que van desde limitar las licencias de pisos turísticos, pero también regular los precios y prohibir la compra a los fondos buitre, expropiarlos las viviendas para poner pisos sociales en el mercado y prohibir la compra a los no residentes", ha expuesto Pérez.

A esto, ha añadido, "se suma la falta de reindustrialización y la generación de empleo de calidad y el coste de la vida que no para de subir, los precios de los alimentos, del combustible o las hipotecas mientras no suben los salarios".

Por su parte, el candidato número dos de la lista, Natxo Bellido, ha subrayado las "deficiencias en materia de transporte público" y las "necesarias inversiones para asegurar una movilidad digna a la población de Alicante para ir a trabajar, estudiar o hacer sus vidas".

"Estamos aquí al lado de la gente, escuchando a la gente, porque esta campaña va de la gente, va de sus problemas, va de lo que les preocupa, va de las propuestas y soluciones que Compromís-Front Valencià tenemos para esos problemas del día a día, va de que los jóvenes no pueden ser sinónimo de precariedad, la gente necesita el tren para ir a trabajar, el problema no es solo que los trenes lleguen tarde, es que no tenemos los trenes y por eso la agenda del tren será fundamental", ha apuntado.

En esta línea, ha manifestado que la campaña también "va de que no podemos seguir estando la cola de las inversiones, va de la que obviamente nosotros somos parte de esa mayoría progresista en Madrid, esa mayoría que hará que la invasión de los bárbaros no se produzca pero será para hacer cosas valientes y transformadoras que si no estamos nosotros el PSOE no lo hará".