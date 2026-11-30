La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià, Agueda Micó, interviene durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Compromís, a 29 de noviembre de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la candidatura de Compromís-Front Valencià por Valencia, Àgueda Micó, ha asegurado que, pese a ser una noche "muy difícil" porque PP y Vox han logrado sumar mayoría para formar gobierno en España, la coalición ha conseguido "consolidar" su espacio en el Congreso. Y ha aseverado que irán a Madrid "con un mensaje clarísimo: defender a los valencianos y a las valencianas de la mayoría del odio".

Àgueda Micó ha dirigido estas palabras a los militantes y simpatizantes que se han acercado a seguir la noche electoral en la sede de Compromís en València, donde también han estado presentes otros dirigentes de la alianza que han integrado, además de la coalición valencianista, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià; el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la candidata por esta formación a la Alcaldía de València, Mónica Oltra. Todos ellos han sido recibidos por aplausos.

Micó ha comenzado su intervención dando las gracias "a todos los apoderados, apoderadas, interventores e interventoras de Compromís-Front Valencià que hoy se han dejado la piel en todas las mesas electorales garantizando que la democracia estuviera por encima de todo".

Ha reconocido que "hoy es una noche muy difícil para muchos ciudadanos y ciudadanas y, evidentemente, también para todos nosotros, ya que, desgraciadamente, PP y Vox suman mayoría". Y ha augurado que "ahora aplicarán ese programa oculto que los valencianos y valencianas ya sufrimos cada día: recortes en servicios públicos, ataques a los derechos y libertades y la promoción del odio".

En este punto, ha señalado que, pese a la "consolidación de nuestro espacio para poder tener una voz propia en Madrid, no ha sido suficiente para parar esa mayoría del odio".

"Desde Compromís-Front Valencià queremos agradecer a los miles y miles de valencianos y de valencianas que han confiado en nosotros. Lo han hecho en un contexto muy difícil, como eran estas elecciones generales. Y ya sabéis que ha habido muchísima polarización. Para todos ellos, para todas ellas, para todos los valencianos y valencianas que han confiado en nosotros, venimos aquí con un mensaje muy claro: que no os fallaremos, que aquí estamos, aquí estamos en pie y que continuaremos", ha garantizado.

Micó --que ha mostrado su esperanza de acabar consiguiendo el tercer escaño por Valencia -- ha remarcado que en cualquier caso van a Madrid "con un mandato muy claro, clarísimo: vamos a defender a los valencianos y las valencianas frente a esta mayoría del odio".

"Vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras frente a los recortes; vamos a defender a las mujeres frente a los que nos quieren callar; vamos a defender a la comunidad LGTBIQ+ frente a los que no quieren la diversidad; y vamos a defender los derechos humanos frente a aquellos que llevan el racismo como bandera", ha proclamado.

"MAÑANA COMIENZA UNA ETAPA NUEVA"

Micó ha subrayado que "mañana comienza una etapa nueva". "Y ahora PP y Vox no podrán esconderse aquí, en el País Valencià, detrás de lo que pasa en Moncloa. Mañana comienza una nueva etapa y Compromís-Front Valencià seguiremos donde hemos estado siempre: defendiendo a los valencianos y a las valencianas con todas nuestras fuerzas y trabajando sin descanso para echarlos. No os fallaremos, compañeros y compañeras. No os fallaremos", ha concluido.

En la misma línea, el número 2 de la candidatura, Alberto Ibáñez, ha lamentado que "hoy comienza una noche oscura, aunque en nuestras manos está que no sea una noche larga".

"Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen que saber que tendrán en el Congreso cuatro voces valientes, porque estoy seguro de que el cuarto escaño estará. Voces valientes que defenderán a los trabajadores y las trabajadoras, a las familias que se preocupan el día 10 porque se les acaba el salario al no poder pagar el alquiler o la cesta de la compra. Cuando Figaredo plantea recortar 112.000 millones de euros en sanidad pública, en educación pública, en pensiones, en servicios públicos, nos tendrán enfrente. Defenderemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros votos a los trabajadores y las trabajadoras de este país", se ha comprometido.

"SEGUNDA VUELTA" EN LAS AUTONÓMICAS

María Teresa Pérez (Podem), que ha conseguido el escaño por Alicante,

ha admitido que, "lamentablemente no son buenos resultados y no ha sido suficiente para frenar a los ultras". "Hoy tenemos motivos para estar preocupados, pero no tenemos ni un solo motivo para rendirnos. Donde hay oscuridad, hay también la obligación de un dirigente de izquierdas de buscar la luz", ha dicho Pérez, que ha afirmado que esta ha de ser "la legislatura del antifascismo" y ha instado a la izquierda a hacer "una profunda reflexión" antes de la "segunda vuelta" que supondrás las próximas elecciones autonómicas.

Desde Esquerra Unida del País Valencià, Laura Manyes, se ha unido al mensaje de que no darán "ni un paso atrás". "Hay que hacer frente a la derecha y a la extrema derecha: lo haremos, continuaremos avanzando desde nuestras posiciones. Continuaremos trabajando juntas en la medida en la que continuemos avanzando también en nuestras reivindicaciones".