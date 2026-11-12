Compromís-Front Valèncià llama a "frenar a la derecha" y a "tener una voz valenciana fuerte en Madrid" el 29N

Acto de Compromís-Front Valencià de inicio de campaña en Alicante - COMPROMÍS

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha arrancado en Alicante el inicio de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre con un llamamiento a "frenar" a la derecha y a "tener una voz valenciana fuerte en Madrid", en un acto en el que han participado las formaciones que compoenn esta coalición electoral unida de las izquierdas.

En el acto, celebrado con la asistencia de más de 150 personas en el MARQ, han participado la concejala de Alicante Sara Llobell; los número uno, dos y tres de la lista al Congreso por Alicante, María Teresa Pérez, Natxo Bellido y Alicia Rius; los números uno y dos por València, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez; la número uno por Alicante, María Teresa Pérez y el síndic de Les Corts, Joan Baldoví, que ha cerrado las intervenciones.

Baldoví ha subrayado el inicio de esta campaña "con un acuerdo histórico de las izquierdas valencianas" y con un objetivo "muy claro: no solo frenar la derecha, sino mejorar la vida de las valencianas y los valencianos con políticas valientes".

"Porque sí, ya sabemos lo que significa un gobierno del Partido Popular y de Vox, pero no nos conformamos solo con evitar que gobiernen. Queremos garantizar la vivienda, defender la sanidad y la educación públicas y hacer frente a la subida de los precios. Y para eso necesitamos una voz valenciana fuerte en Madrid: la voz de Compromís-Front Valencià. Porque no se trata solo de parar a la derecha, sino de ganar derechos y de defender a nuestra tierra", según ha informado la coalición.

Por su parte, María Teresa Pérez ha defendido que en Alicante "queremos vivir de nuestro trabajo, encontrar una vivienda y construir un futuro sin tener que marcharnos". "Compromís-Front Valencià llevará esas prioridades al Congreso, escuchando en la calle y dando la cara. Porque Alicante necesita representantes que lleven sus problemas a Madrid y vuelvan con respuestas", ha añadido.

Así, ha reivindicado que Alicante "no es Mazón; Alicante no es un pueblo; Alicante no es el PP que reparte vivienda protegida entre sus amigos; Alicante no es la furia de la motosierra fascista; Alicante no es un parque temático ni un resort turístico; Alicante es una familia que se levanta, que trabaja duro, que cuida de los suyos, que piensa en un futuro y disfruta del presente, que quiere que los nietos jueguen en los parques donde crecieron sus abuelos".

Pérez ha recalcado: "Nos jugamos muchas cosas el 29N. El voto de los trabajadores y trabajadoras, el voto útil, el que no se doblega ante los poderes económicos. El 29N el voto de la política que soluciona problemas y no los crea es el de Compromís-Front Valencià".

OLTRA: "EL VOTO QUE SIRVE ES ESE DEL QUE LUEGO NO TE ARREPIENTES"

Desde València, la candidata al Ayuntamiento de València, Mónica Oltra, abre la campaña electoral con una pegada de carteles simbólica en el barrio de Benicalap, junto a la candidata al Senado y el candidato al Congreso por Compromís-Front Valencià, Isaura Navarro y David Ribó, una acción que se celebra en la calle Carles Cortina, 5, enfrente de un edificio afectado por las obras ilegales de apartamentos turísticos, según ha informado la candidatura.

Oltra defiende que la vivienda será el "elemento central" de las próximas elecciones y así se comprobó en la "multitudinaria manifestación" que recorrió el centro de València en la huelga del 11N. Según la candidata al consistorio, "una generación nos está interpelando" para reivindicar un "mundo con futuro". "Y desde Compromís-Front Valencià estamos respondiendo a esa llamada desde hace tiempo".

Así, ha recordado la Proposición de Ley que presentó el candidato Alberto Ibáñez en el Congreso contra la compra de viviendas por parte de fondos buitre y que decayó por los votos en contra del PP y de Vox y la "pasividad" del PSOE, que se abstuvo.

"En estas elecciones nos jugamos un futuro para nuestros hijos e hijas, no solo por la vivienda, sino porque hay que responder al desafío del colapso ecológico del que, por desgracia, en Valencia ya conocemos sus consecuencias" con la dana.

Por todo ello, Oltraapela a "acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y salir del colegio electoral con la cabeza bien alta por haber votado con el corazón": "El voto que sirve es ese del que luego no te arrepientes".

Anteriormente, en la tarde de este jueves, en Castelló de la Plana, Compromís-Front Valencià ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con la pegada de carteles en la que el candidato al Congreso por Castelló, Ignasi Garcia, ha situado entre las prioridades "impedir que los fondos buitre sigan comprando viviendas", "impulsar los alquileres indefinidos" y "poner límites a la especulación para que trabajar permita vivir con dignidad".

"No puede ser que las personas que trabajamos no podamos acceder a una vivienda digna. No puede ser que el alquiler se lleve buena parte de la nómina y que comprar una casa sea inasumible para tantas familias. Por eso hacen falta políticas valientes de izquierdas que garanticen el derecho a la vivienda", ha afirmado Garcia.

"Ayer escuchamos en la calle una reivindicación muy clara. La gente necesita vivienda asequible, salarios dignos y tiempo para vivir. Nuestra responsabilidad es convertir estas demandas en decisiones políticas y en avances que se noten en el día a día", ha manifestado.

"A PIE DE CALLE"

En este sentido, ha explicado que Compromís-Front Valencià desarrollará una campaña "a pie de calle" para escuchar a la ciudadanía y explicar sus propuestas. "Estaremos en los barrios y en los pueblos, escuchando a las personas que tienen dificultades para llegar a final de mes", ha prometido y ha reivindicado que conseguir un diputado de Compromís-Front Valencià por Castellón servirá "para dar fuerza" a estas medidas en el Congreso.