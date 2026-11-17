Los Candidatos De Compromís-Front Valencià Al Congreso Por Valencia, Àgueda Micó Y Alberto Ibáñez, En Una Visita A Paterna - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, han defendido "quitar impuestos a quien compra para vivir y freír a impuestos a quien acumula viviendas para especular", así como prohibir la construcción en zonas inundables como las afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia.

Estas son algunas de las propuestas electorales de la confluencia valencianista, en el marco de las elecciones generales del 29N, que Micó e Ibáñez han compartido este martes con vecinos de Paterna en una visita a la ciudad, informa Compromís-Front Valencià.

Ambos han reivindicado "políticas valientes" para garantizar el acceso a la vivienda y proteger el territorio, con el objetivo de situar las necesidades y la seguridad de las personas por delante de los intereses especulativos.

"Después de la dana no podemos seguir construyendo de espaldas a los riesgos climáticos. La seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés urbanístico. Por eso proponemos prohibir por ley las nuevas construcciones en zonas inundables e incorporar los riesgos climáticos a la planificación del territorio", ha expuesto la cabeza de lista.

Micó ha contrapuesto la protección del paraje natural de Les Moles de Paterna frente a proyectos urbanísticos como el macrocentro comercial Puerto Mediterráneo: "No podemos seguir pensando que cualquier proyecto que implique construir más es sinónimo de progreso. Proteger nuestros espacios naturales, respetar los barrancos y evitar riesgos para la población también es defender el futuro de nuestros pueblos".

Por su parte, Ibáñez ha denunciado el encarecimiento de la vivienda en Paterna: "Un piso de 90 metros cuadrados cuesta ya casi 1.200 euros al mes, un 15% más que el año pasado. Hace cinco años, un piso de las mismas dimensiones rondaba los 650 euros. ¡Hablamos de más de 500 euros de diferencia al mes! Y mientras tanto, el fanatismo del PP en la Generalitat impide declarar Paterna zona tensionada para poner límites a los alquileres. La gente necesita soluciones, no excusas".

El número dos por Valencia ha señalado que, si pagar un alquiler resulta cada vez más difícil, comprar una vivienda es todavía más inalcanzable para muchas personas: "Nosotros proponemos justo lo contrario de lo que ocurre ahora: quitaremos impuestos a quien compra su primera casa para vivir y freiremos a impuestos a quien acumula viviendas para especular".

"Eliminaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda de menos de 350.000 euros y lo aumentaremos un 200% a partir de la tercera propiedad", ha prometido.

Gracias a esta medida, Ibáñez ha asegurado que una persona que compre su primera vivienda por 225.000 euros podría ahorrarse más de 20.000 euros en impuestos: "Es dinero que podría destinarse a comenzar un proyecto de vida, en lugar de pagarlo a Hacienda. Quien compra para vivir, menos impuestos. Quien acumula para especular, que pague más. Las casas son para vivir, no para hacer negocio con las necesidades de la gente".

PATERNA, "SÍMBOLO DE MEMORIA"

En la visita ha participado el representante de la candidatura Bernabé Aldeguer (EUPV), quien ha reivindicado la importancia de la memoria democrática y la necesidad de frenar la actual ola reaccionaria.

"Paterna es un símbolo de memoria, de lucha contra el odio y de garantía de no repetición. Frente a un PP y Vox que nos quieren hacer volver a un pasado oscuro, estas elecciones son una oportunidad para reforzar la democracia, combatir la corrupción y recuperar la confianza en la política. Nos jugamos mucho, especialmente la clase trabajadora, y por eso es fundamental ir a votar", ha animado.

El programa electoral completo de la confluencia está disponible en frontvalencia.org, con medidas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y defender "un País Valencià más justo, habitable y seguro".