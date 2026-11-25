La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia en las elecciones del 29N, Àgueda Micó, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en rueda de prensa en la sede de la coalición valencianista - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha presentado este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un plan de choque contra la brecha de género en los salarios y en las pensiones. Se trata de cinco medidas estructurales destinadas a corregir un sistema que penaliza económicamente a las mujeres por asumir las tareas de cuidados.

Así lo han anunciado su cabeza de lista al Congreso por Valencia en las elecciones del 29N, Àgueda Micó, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en rueda de prensa en la sede de la coalición valencianista.

Ambos han denunciado la desigualdad económica que sufren las mujeres, con el dato "incontestable" de que cobran 500 euros menos de pensión que los hombres: mientras la jubilación media de ellos ronda 1.500 euros, la de ellas se sitúa en 1.000. Y en los salarios han señalado que sucede lo mismo: una mujer trabajadora cobra de media 5.000 euros menos al año.

Micó ha subrayado que "la brecha de las pensiones comienza en las nóminas" y ha defendido el papel social de los cuidados: "Las mujeres no es que trabajemos menos, sino que hemos cuidado más; esa es la diferencia. Cuando toda una generación de mujeres se ha dedicado a cuidarnos, lo mínimo que puede hacer el Estado es cuidar de ellas".

"Exigimos más valentía política para reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres. Nada nos puede gratificar más como sociedad. Si no fuera por ellas, no estaríamos aquí", ha reivindicado la cabeza de lista.

Para Baldoví, estas brechas no responden a una menor dedicación laboral, sino a una injusticia estructural del sistema. "Queremos forzar al PSOE a ser más valiente y aprobar medidas ambiciosas para que el sistema deje de ser injusto, especialmente para las mujeres", ha exigido.

Según ha expuesto, en estas elecciones hay tres posturas claras sobre las pensiones: "A PP y Vox ya se les ha escapado que quieren aplicar recortes tanto en las pensiones como en el salario mínimo, PSOE quiere que se queden como están y en Compromís-Front Valencià no nos conformamos".

CINCO MEDIDAS

La primera de las cinco propuestas es el aumento de las pensiones no contributivas hasta 800 euros. Plantean elevar la cuantía actual situada en 628 euros para garantizar que esté por encima del umbral de la pobreza. Una medida que beneficiará mayoritariamente a las mujeres, ya que representan el 60% de las personas perceptoras.

En segundo lugar, la revalorización automática del salario mínimo sin absorción de complementos. Proponen garantizar por ley que el SMI llegue de manera automática al 60% del salario medio y prohibir que sus subidas sirvan para absorber los complementos salariales. Actualmente, el 60% de las personas que perciben el SMI son mujeres.

Seguidamente, la cotización efectiva de los cuidados y compensaciones públicas para las ya jubiladas. Exigen reconocer como tiempo cotizado todo el período dedicado al cuidado de menores o personas dependientes, una tarea que recae en un 90% sobre las mujeres. Para las mujeres que ya están jubiladas, el plan prevé la aprobación de compensaciones públicas que reconozcan esos años de dedicación.

La cuarta medida es la mejora del complemento contra la brecha en las pensiones. Piden incrementar de manera sustancial el actual complemento de 37 euros por hijo, que consideran del todo insuficiente ante una brecha media de 500 euros mensuales, y simplificar su tramitación para reducir la burocracia, porque "muchas mujeres no lo piden" por la cantidad de papeleo.

Por último, establecer correctores permanentes para el trabajo a tiempo parcial. Instan a aprobar coeficientes correctores que no caduquen para las mujeres que han trabajado a tiempo parcial o han interrumpido su carrera profesional por motivos de cuidados.

Respecto al impacto económico de estas medidas, Micó ha defendido que las recaudación del Estado actualmente es "más grande que nunca", por lo que considera que sería viable. En el caso de las pensiones no contributivas, estiman que su propuesta supondría 1.100 millones de euros en su conjunto, "algo totalmente asumible por el Estado".

Al margen de este plan, la candidata de Compromís-Front Valencià ha recordado que su programa electoral incluye la rebaja tanto de la edad de jubilación como de la jornada laboral, sin afectar a los salarios. "No puede ser que la gente que lleva toda la vida cotizando tenga que jubilarse a los 67 años", ha subrayado.