Compromís habla "con todo el mundo" para cerrar una candidatura valenciana inclusiva y pide ir "partido a partido”

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que en la coalición valencianista están hablando “con todo el mundo”, tanto dentro como fuera de sus filas con partidos como Podem y Esquerra Unida, para poder presentar en las elecciones generales del 29N “una candidatura valenciana, abierta e inclusiva que represente a la mayoría social para llevar a Madrid la defensa de los intereses valencianos”.

En cualquier caso, Baldoví ha pedido ir “partido y partido” hasta el próximo 16 de octubre, fecha límite para registrar coaliciones electorales, y ha mostrado “absoluto respeto” a lo que decidan o ya han decidido en los últimos días otras formaciones políticas.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas antes del pleno de Les Corts, después de los últimos movimientos a la izquierda del PSOE. Primero se anunció un acuerdo de colaboración entre Podemos y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien irá como cabeza de lista de los republicanos, y después Frente Amplio (Sumar, Comuns, Más Madrid e IU) designó como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Baldoví –que forma parte de Més, partido mayoritario de Compromís que decidió salirse del grupo de Sumar en el Congreso a diferencia de Iniciativa, segunda ‘pata’ de la coalición valencianista– ha hecho hincapié en que en Compromís están centrados en que “solo haya cuatro papeletas” en las urnas del 29N en la Comunitat Valenciana y que una de ellas recoja “todas las sensibilidades” a la izquierda del PSOE.

Además, ha explicado que están en contacto “con todo el mundo, con los actores políticos valencianos que no están representados en las instituciones”, y también con entidades de la sociedad civil. “Con todo el mundo”, ha insistido al ser preguntado con qué partidos están en contacto, aunque después ha dicho que “evidentemente” están hablando con Podem y EUPV.

“Estamos trabajando dentro y fuera para construir esa candidatura valenciana, abierta e inclusiva para intentar que lo que ya pasa en la calle, esa mayoría social a favor de que se intervenga la vivienda y mantener el estado del bienestar, llegue a Madrid para, también, defender los intereses legítimos de los valencianos”, ha desgranado.

RUFIÁN

Cuestionado por su relación con Rufián y por si se ve compartiendo escenario con él durante la campaña electoral, Baldoví ha afirmado que tiene buena relación “con todo el mundo” y ha pedido ir “paso a paso, partido y partido, y después dios proveerá”.

Respecto a la posibilidad de trasladar a la Comunitat el acuerdo Podemos-ERC, ha replicado: “Esquerra Republicana es Esquerra Republicana, Compromís es Compromís, a pesar de lo que algunos quieran. Estamos centrados en una candidatura valenciana para que solo haya cuatro papeletas, una hecha en casa, decidida aquí”. Y ha apostillado: “Cada uno en su casa y dios en la de todos”.

En cuanto a las posibles reticencias de EUPV de integrarse en esa candidatura valenciana liderada por Compromís, ha señalado que “de aquí al 16 de octubre pueden pasar muchas cosas”, también “movimientos inesperados” como los de este pasado fin de semana con Rufián y Colau. Ha dicho que le encanta el “divertidísimo deporte” de hacer cábalas, pero ha pedido “como dice Simeone, ir partido a partido”.

SENADO

Por otro lado, sobre si Compromís está negociando con el PSOE una lista conjunta al Senado para evitar que el PP mantenga su mayoría, Baldoví ha explicado que “formalmente” no hay contactos con los socialistas, pero ha defendido que él estaría a favor para que la Cámara Alta no esté “otros cuatro años en manos de la derecha”.

Ha acusado a los ‘populares’ de utilizar la cámara territorial para ejercer una “absoluta confrontación” con el Gobierno y “no para responder a los intereses de los ciudadanos”. “No nos podemos permitir que el Senado caiga en manos de la derecha de nuevo”, ha reivindicado.

La semana pasada, fuentes conocedoras confirmaron a Europa Press que el PSOE está barajando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda para presentarse a las elecciones al Senado y así intentar hacerse con el control de la Cámara Alta.