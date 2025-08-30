Compromís insta a Catalá a aprovechar el sistema de alertas geolocalizadas ante emergencias de la AppValència

Archivo - El concejal de Compromís en el Ayuntamiento València, Pere Fuset, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha instado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a aprovechar el sistema de alertas geolocalizadas para emergencia integrado en la AppValència, una herramienta "impulsada en el anterior gobierno municipal que permitiría enviar avisos segmentados a la ciudadanía en tiempo real ante situaciones de emergencia".

Fuset ha recalcado que València "dispone de un sistema pionero que permitiría avisar, de manera fiable, inmediata y geolocalizada, a la gente de su zona en caso de lluvias torrenciales, incendios, accidentes graves o cualquier tipo de emergencias como una DANA", al tiempo que ha urgido al equipo de gobierno "a no dejar en el olvido una funcionalidad que puede salvar vidas", según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.

El edil ha reclamado que esta herramienta "se continúe desarrollando de manera efectiva y formando a más personal en su uso", entre los que ha citado a agentes de la Policía Local, Bomberos y miembros de Protección Civil, "para que puedan usarlo si fuera necesario y proteger mejor a la ciudadanía en situaciones críticas".

Fuset ha subrayado que el sistema de alertas localizadas de AppValència "no solo está pensado para emergencias meteorológicas, sino también para otras incidencias relevantes en materia de seguridad o evacuaciones preventivas".

En este sentido, ha pedido que pueda contemplarse su uso en el futuro, "como tristemente no se hizo en la pasada dana, ya que permite enviar alertas específicas a personas usuarias de una zona determinada".

"La ciudad de València dispone de un canal directo para avisar de forma rápida y precisa a la ciudadanía, evitando riesgos y mejorando la seguridad colectiva", ha reiterado Fuset, quien ha instado al gobierno local a "no dejarla infrautilizada" y que la ponga en valor "con visión de futuro y responsabilidad".