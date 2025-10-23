Compromís insta a Maribel Vilaplana a aclarar ante la justicia "qué hacia Mazón mientras morían 229 personas" en la dana

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha emplazado a Maribel Vilaplana --la periodista que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana-- a aclarar ante la justicia "qué hacía Mazón mientras morían 229 personas por su negligencia". Además, ha insistido en que el jefe del Consell debe comparecer en esta causa y ha llamado a sumarse a la manifestación de este sábado para exigir la dimisión de Mazón.

Así lo ha reclamado después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado que Vilaplana declare como testigo en la causa de la dana, al considerar que "su testimonio ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer" sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre.

"Siempre lo hemos dicho: por muchas mentiras que se digan, al final la verdad acabará saliendo. Y este testimonio es muy importante porque podrá explicar qué hacía Mazón mientras morían 229 personas por su negligencia", ha manifestado Baldoví en declaraciones remitidas a los medios.

Se ha preguntado "hasta qué hora duró esa sobremesa eterna", "con quién habló" Mazón, "de qué habló" y "por qué no fue directamente al Cecopi", donde el jefe del Consell llegó a las 20.28 horas de ese día de acuerdo a su versión.

En cualquier caso, Baldoví ha subrayado que "lo que es una vergüenza es que, un año después, aún no sepamos todo lo que pasó". Por eso ha vuelto a urgir a Mazón a comparecer ante la justicia y ha hecho un llamamiento a "salir a la calle este sábado y participar en las manifestaciones para exigir su dimisión".