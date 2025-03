Compromís lamenta que Vox sea la "muletilla" para "no desalojar" a Mazón y al PP de la Generalitat

ALICANTE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas ha lamentado este miércoles que Vox sea la "muletilla" para "no desalojar" de la Generalitat al 'president' Carlos Mazón y al PP por su gestión de la dana. Además, ha insistido en que "urgen todos los mecanismos posibles" para este objetivo, en alusión a la moción de censura que podría presentar el PSPV.

En estos términos se ha manifestado Mas durante una rueda de prensa en la sede de la coalición valencianista en Alicante, donde ha subrayado que Vox "está sustentando incomprensiblemente a Mazón" y que, además, "está cuestionando a la propia Justicia y a la jueza" de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre.

"Estamos viendo cómo no supieron gestionar la dana, pero tampoco el día a día de las valencianas y de los valencianos y, por tanto, cualquier posibilidad de poder abrirle la puerta del Palau dels Borja sería una buena solución. En este caso, es verdad que entre PSPV y Compromís no es suficiente, tendríamos que tener algún voto de Vox", ha reconocido, en referencia a una posible moción de censura contra el jefe del Consell.

Preguntada por la decisión de Mazón de no personarse por el momento en la causa judicial, ha asegurado que "era de suponer y de prever que no pensaba presentarse en un juzgado y decir por fin qué estaba haciendo entre las 18.00 y las 20.30 horas" del 29 de octubre.

Mas se ha referido al jefe del ejecutivo autonómico como "un señor que estuvo comiendo en un restaurante tranquilamente mientras personas morían ahogadas", en referencia a su comida en El Ventorro el día de la dana.

"Es decepcionante. Creo, y lo he dicho en alguna ocasión, que es impropio de un 'president' de la Generalitat. A mí ya me cuesta llamarle 'molt honorable', sinceramente, y, por tanto, no es ninguna novedad, pero es otro elemento más de opacidad y de falta de transparencia del señor que gobierna a todos los valencianos y las valencianas", ha sentenciado.

"PARÁLISIS" POR NO APROBAR PRESUPUESTOS

En esta línea, ha incidido en que "hace 35 años que los presupuestos de la Generalitat no se prorrogaban": "Es una muestra más de la parálisis del PP, que no supo gobernar cuando tuvimos una crisis en 2008, ni cuando tuvimos una catástrofe climática hace unos meses, ni siquiera en el día a día. Si no son capaces tener el instrumento básico para ello ni de sacarlos adelante, esto supone un elemento más de peso para desalojarlos de la Generalitat".

"Cuando gobernaba la izquierda y los presupuestos llegaban 12 horas tarde, nos decían que era el fin del mundo y ahora, por lo visto, ya no pasa nada", ha apostillado la que fuera vicepresidenta y consellera de Igualdad en el anterior gobierno del Botànic.