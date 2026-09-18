Compromís lleva a Antifraude el "regalo" de la entrada de Llorca a la final del Mundial de fútbol

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión plenaria - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha presentado una denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) por la aceptación por parte del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de una entrada "valorada en 21.000 euros" para la final del Mundial de Fútbol en Nueva York, facilitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha calificado de "regalo".

Para la coalición, este hecho podría constituir "un uso irregular de fondos públicos, una vulneración grave de las obligaciones de transparencia y conductas contrarias a la ética pública y al buen gobierno". En la denuncia se destacan los indicios de conflicto de intereses vinculados a la aceptación del regalo de la entrada y la aprobación de partidas presupuestarias de la Generalitat destinadas a la Federación de Fútbol.

Desde Compromís han subrayado que la "aceptación del regalo de la entrada se produce en un contexto de estrecha relación económica entre la administración autonómica y la entidad donante" y han apuntado que los presupuestos de la Generalitat para 2026 aprobados el pasado julio "incorporan, por primera vez, dos partidas nominativas por un total de 90.000 euros destinadas a la RFEF, un organismo estatal, cuando lo habitual es que los presupuestos autonómicos financien entidades autonómicas".

Para Navarro, son "unos hechos muy graves". "Mientras el 'president' Pérez Llorca aceptaba este obsequio, los presupuestos de la Generalitat incorporaban por primera vez partidas para la Federación. Quien recibe el regalo es, precisamente, quien después decide destinar dinero público a quien se lo ha hecho. Esto es un evidente conflicto de intereses, y es lo que le pedimos que investigue la AVAF", ha concretado.

La denuncia señala también que el viaje del jefe del Consell a Nueva York, realizado en julio de 2026, "no apareció en la agenda institucional ni en el registro de viajes del Portal de Transparencia, a pesar de su relevancia pública y el hecho que coincidió con su ausencia en el pleno de las Corts sobre los presupuestos".

"VULNERACIÓN" DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Navarro ha denunciado "el incumplimiento de las obligaciones de publicidad de los regalos recibidos por parte del 'president'" y ha cuestionado que, a fecha de hoy, este obsequio no figura en el Registro de Obsequios del Portal de Transparencia. "Esto es una vulneración consciente de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que obliga a publicar los regalos recibidos por razón del cargo", ha advertido la parlamentaria de Compromís.

La portavoz adjunta ha insistido en el "carácter desproporcionado" del regalo y ha argumentado que una entrada de 21.000 euros "no es un detalle de cortesía ni un uso social habitual". "Es un privilegio exclusivo que solo ha recibido Pérez Llorca entre los presidentes autonómicos, y que lo sitúa en una posición de beneficio privado incompatible con la imparcialidad que exige el cargo", ha remarcado.

En este sentido, Navarro ha incidido en que el mismo Código de Buen Gobierno "prohíbe aceptar regalos que superen los usos habituales o que pueden condicionar la neutralidad de los altos cargos".

EXPEDIENTE

La denuncia solicita a Antifraude que inicie la investigación, requiera el expediente completo del viaje, pregunte a la RFEF información sobre el protocolo de invitaciones y el valor de la entrada y requiera las comunicaciones entre la RFEF y Presidencia relativas tanto a la partida presupuestaria como a la invitación.

Asimismo, pide que se inste en la Generalitat a publicar inmediatamente el obsequio y, si "se confirman indicios penales", se traslade el caso al Ministerio Fiscal por posible delito de cohecho en virtud del artículo 422 y siguientes del Código Penal.