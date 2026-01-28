Compromís no participará en el nuevo proyecto de Sumar y sus aliados, aunque está abierto a acuerdos electorales

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado que la coalición valencianista no contempla sumarse al nuevo proyecto político que pretenden presentar en los próximos meses Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid, ya que son “una fuerza de estricta obediencia valenciana”.

En cualquier caso, ha garantizado que en Compromís siempre serán “capaces de colaborar y de establecer acuerdos electorales y todo tipo de acuerdos". “Pero nosotros no estamos ahí”, ha recalcado en rueda de prensa sobre el anuncio de los de Yolanda Díaz de cara a las próximas elecciones generales.

“Nosotros lo hemos dicho siempre: en nuestro DNI y en nuestro ADN somos una fuerza de estricta obediencia valenciana”, ha subrayado Baldoví. Por tanto, ha insistido en que Compromís no entra “en otro tipo de consideraciones” respecto a este nuevo proyecto.

Sumar, Más Madrid, Comunes e IU --las fuerzas del socio minoritario que forman parte del Gobierno junto al PSOE-- van a presentar en las próximas semanas su voluntad de revalidar una candidatura conjunta, en la que llevan trabajando mucho tiempo para hacer una propuesta de alianzas que vaya incluso más allá del horizonte electoral de 2027.

Movimiento Sumar manifestó el pasado lunes el compromiso que mantiene junto a Más Madrid, IU y Comunes para revalidar una coalición electoral amplia para los próximos comicios generales, para lo que están a debate múltiples aspectos como la marca electoral o los liderazgos de la futura candidatura.

Su objetivo es construir un espacio político de la izquierda transformadora en España de forma compartida, desde la convicción de que la experiencia de Sumar es positiva tanto a nivel de gobierno como en el grupo parlamentario, donde conviven de manera cooperativa y horizontal multitud de partidos.

