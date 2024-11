Compromís se ofrece para presentar una moción de censura a Mazón

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís pondrá a sus 15 diputados en Les Corts a disposición para presentar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia de Valencia, con un balance de 219 fallecidos hasta ahora.

Según ha avanzado su síndic, Joan Baldoví, es un movimiento que "la gente está pidiendo" a Compromís porque Mazón "no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, no ha sabido liderar los días posteriores y no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad".

Ahora bien, Baldoví ha reconocido que es "evidente" que no basta con los votos de Compromís para que la moción de censura prospere, por lo que han trasladado la propuesta al PSPV como grupo mayoritario de la opocición.

"Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla", ha reivindicado en declaraciones a los medios en Les Corts.

(((Seguirá ampliación)))