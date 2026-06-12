Compromís pide la dimisión de Camarero y Martínez Mus por los mensajes en dana: "Se desentendieron de su gestión"

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha afirmado que "no es tolerable" que continúen en el cargo de responsabilidades públicas "personas que se ha evidenciado que el día de la dana les tenía absolutamente todo igual, que no reaccionaron para hacer absolutamente ninguna gestión a pesar de conocer la situación de extrema vulnerabilidad, de extremo peligro, en que estaba la gente a su cargo".

Para Compromís, después de conocer las informaciones de los Whatsapps entre los miembros del Consell aquel día, es "evidente" que el único camino que le queda tanto a Martínez Mus como a Susana Camarero es su dimisión "inmediata".

Según Navarro, "después de todas las mentiras que han dicho sobre su gestión, que han quedado en evidencia, Camarero y Martínez Mus tienen que dar explicaciones a la ciudadanía de por qué dejaron a la gente completamente abandonada a pesar de tener la información de lo que estaba pasando".

"Los dos estaban en una entrega de premios mientras sabían que la gente estaba atrapada, que las residencias, que un centro de menores, estaban en una situación de peligro. Era una situación absolutamente catastrófica a la cual ellos no estaban ni prestando atención", ha apostillado.

Además, Compromís ha registrado hoy la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario de las Corts con la comparecencia urgente ante la cámara de la Vicepresidenta Camarero y el Conseller Martínez Mus para rendir cuenta de su "nula" gestión aquel 29 de octubre de 2024 y las "mentiras" que han contado posteriormente.