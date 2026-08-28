Compromís pide explicaciones al Consell por el robo del Tesoro de Villena: "No puede limitarse a guardar silencio"

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro - EUROPA PRESS

VALENCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Verònica Ruiz ha reclamado al Consell que dé explicaciones sobre las circunstancias que han rodeado el robo del Tesoro de Villena (Alicante) y que aclare qué actuaciones ha llevado a cabo la Conselleria competente en materia de patrimonio para garantizar "la conservación y la seguridad".

Así lo ha manifestado, en un comunicado, un día después de que el Museo de Villena (MUVI) sufriera en la madrugada de este jueves un robo durante el que ha sido sustraído de su interior El Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. y que está considerado una pieza singular de la Edad de Bronce.

Ruiz ha señalado que Compromís quiere saber si la Generalitat "ha cumplido con todas las obligaciones que le corresponden de acuerdo con la normativa" y si había adoptado "las medidas necesarias para proteger unas piezas de un valor patrimonial excepcional". En este sentido, ha reclamado que se explique "qué protocolos de seguridad estaban vigentes, qué medidas se habían adoptado y si estas eran suficientes para garantizar la protección del Tesoro".

La diputada también ha preguntado si la Conselleria de Cultura "se ha puesto ya a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para colaborar en la investigación" y ha reclamado conocer "qué actuaciones está llevando a cabo actualmente el Gobierno valenciano para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de las piezas sustraídas".

Para Ruiz, la Generalitat "no puede limitarse a guardar silencio ante un robo que afecta un elemento fundamental del patrimonio valenciano". "No se trata de hacer política con un robo, sino de exigir responsabilidades y saber si la Generalitat ha hecho todo lo que le correspondía para proteger este patrimonio", ha remarcado.

La diputada ha incidido en que el Tesoro de Villena "no es únicamente un patrimonio de la ciudad, sino una pieza fundamental del patrimonio cultural valenciano" y ha considerado "imprescindible que el Consell explique con transparencia qué ha pasado, qué medidas de protección había y si se cumplieron todas las obligaciones legales".

Finalmente, Ruiz ha trasladado el apoyo de Compromís al Ayuntamiento y al conjunto de la ciudadanía de Villena y ha insistido que la Generalitat "tiene que asumir su responsabilidad institucional, ofrecer explicaciones y colaborar con las fuerzas de seguridad para aclarar los hechos y recuperar las piezas robadas".