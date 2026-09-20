Compromís pide limitar el precio de alquiler de los bajos para frenar la desaparición del comercio local en València

Archivo - Valencia.- Compromís denuncia "retraso injustificado" en crear la agencia municipal de alquiler anunciada hace 10 meses - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Ferran Puchades ha presentado a la Comisión de Patrimonio una iniciativa para "controlar" y "limitar" los precios del alquiler de los bajos comerciales, y proteger así al comercio de proximidad de la escalada de precios que, en zonas céntricas y barrios en proceso de gentrificación, ha llegado a incrementarse "hasta un 35 por ciento", según denuncia la coalición en un comunicado.

"El cierre de negocios históricos y de barrio es una realidad constante ante la imposibilidad de asumir unos costes de alquiler prohibitivos. Los propietarios de los locales están disparando los precios porque saben que hay inversores turísticos dispuestos a pagar lo que sea, y el gobierno municipal tiene la obligación de proteger la economía local porque cada tienda que cierra es un trozo de barrio que desaparece", ha alertado Puchades.

Para el concejal de Compromís, la alcaldesa de València, María José Catalá, "tiene que dejar de anteponer los intereses de las multinacionales y los fondos especulativos, y tiene que rectificar su inútil política comercial, que está provocando la desaparición del comercio local tradicional a los barrios, rompiendo la cohesión económica y social del vecindario de València".

En este sentido, Puchades ha puesto como ejemplo de "desprecio" la gestión de la Concejalía de Comercio, "que ha tardado cerca de once meses en resolver convocatorias clave de ayudas y ha dejado sin adjudicar más de la mitad del presupuesto previsto para el sector, unos 1,3 millones de euros".

De esos fondos, denuncia Compromís, "cerca de 700.000 euros se han desviado hacia otras partidas como fallas y deportes". "Es inadmisible que se dejen dinero sin gastar mientras las tiendas cierren las persianas por no poder pagar el alquiler. Ese dinero era para salvar comercios, no para tapar agujeros en otras Concejalías", ha reprochado.

Por este motivo, el concejal valencianista ha exigido al gobierno municipal "poner fin al desvío de créditos presupuestarios de la Concejalía de Comercio y propone que "cualquier remanente o fondo no adjudicado de las ayudas al sector se destine, de forma íntegra y exclusiva, a la modernización de los establecimientos, a programas de digitalización y a la ampliación presupuestaria de iniciativas de éxito probado como la campaña de Bono Comercio".

Por último, el concejal de Compromís ha propuesto también la creación de una bolsa de locales comerciales e incentivos fiscales para facilitar el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores, "con el objetivo de evitar que la actividad económica de los barrios quede reducida al monocultivo turístico".

"El comercio de proximidad no es un decorado para la foto, es el que da vida a nuestras calles y el que hace que un barrio sea un barrio y no un parque temático. O se ponen a trabajar de verdad para protegerlo, o serán responsables de su desaparición", ha mantenido el edil.