Compromís por la polémica de trenes en Fallas: "PP y PSOE no pueden convertir la movilidad en València en una yinkana"

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha reiterado este martes su oposición a que los trenes de Cercanías no lleguen a la Estación del Norte de esta ciudad entre las 13.00 y las 15.00 horas de los días centrales de las Fallas. Asimismo, ha considerado que el PP, al frente del consistorio y de la Generalitat, y el PSOE, al frente del Gobierno central y del Ministerio de Transportes, "no pueden convertir la movilidad en València en una yinkana".

De este modo lo ha indicado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Compromís en esta corporación municipal, Papi Robles, que ha exigido una "planificación ordenada de accesos y salidas a la estación" del Norte durante esos días y en esas horas con el fin de evitar aglomeraciones de gente en ese entorno coincidiendo con la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento.

Robles ha aludido así a la decisión de Renfe de concluir en esos días y a esas horas el trayecto de los Cercanías que van a la capital valenciana antes de llegar a ella --en Sant Isidre los que proceden del interior, en el Cabanyal los que llegan desde Castellón y en Albal (Valencia), los procedentes del sur de la provincia de Valencia--, a partir de la petición municipal de evitar acumulación de gente en los alrededores de la Estación del Norte y la plaza del Ayuntamiento.

Igualmente, se ha referido a la medida anunciada este martes por la Generalitat para reforzar los autobuses interurbanos entre Albal y la estación de metro de Torrent Avinguda durante las 'mascletaes' de Fallas, como ha anunciado el vicepresidente del Consell y responsable de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus aunque "compete a Renfe".

Respecto a esta última propuesta, Papi Robles ha señalado que Compromís se opone "a que se torture aún más a los usuarios de Cercanías". "Ya sufren bastante con el lamentable servicio que vienen prestando los sucesivos gobiernos del Estado durante las últimas décadas como para que ahora --la alcaldesa de València, María José-- Catalá (PP) y --el presidente de la Generalitat, Juanfran-- Pérez Llorca (PP) les sometan a la tortura añadida de un transbordo a unos autobuses que nadie sabe ni dónde van a llegar, ni cuánto van a tardar".

"PP y PSOE no pueden convertir la movilidad en València en una yinkana", ha asegurado la representante de Compromís, que ha añadido que "los vecinos de València y su área metropolitana tienen que llegar al centro de la ciudad con Cercanías".

Robles ha resaltado también que "la obligación de los gobernantes no es sacudirse la responsabilidad cuando se incrementan las dificultades, sino hacer lo posible con total seguridad para los usuarios".