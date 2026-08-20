Compromís pregunta al Gobierno por qué destina a Cercanías València trenes usados en Madrid y no de nueva fabricación

Tren de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado preguntas escritas al Gobierno de España en el Congreso para exigir, entre otras cosas, los "criterios concretos" que ha aplicado Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para destinar a la red de Cercanías de València trenes usados en Madrid y no los de nueva fabricación.

En concreto, la diputada de la coalición Àgueda Micó se interesa sobre por qué Renfe y Transportes han decidido "que las 41 unidades Civia 465 destinadas al núcleo de Cercanías de València procedan principalmente del servicio de Madrid" y pregunta "por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad en lugar de incorporar material de nueva fabricación".

También reclama saber cuál es la inversión total prevista para el traslado, reacondicionamiento y puesta en servicio de estas 41 unidades en la Comunitat Valenciana y el "calendario detallado" de su incorporación a las líneas C-1, C-2 y C-6 de València.

Todo ello se produce después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciara esta misma semana que incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C-1, C-2 y C-6) en un 30 por ciento gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes "más modernos y de mayor capacidad". De hecho, el ministro Óscar Puente visitó este martes Xàtiva (Valencia) con motivo de la puesta en servicio de estos trenes.

La flota que se incorporará a esta red de Cercanías está compuesta de 41 unidades de trenes Civia serie 465, que sustituirán progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los siete trenes de la serie 464 que operan estas tres líneas en la actualidad, según informó el Ministerio en un comunicado.

"RENOVACIÓN SUFICIENTE"

Sin embargo, Compromís pregunta al Gobierno si considera que la incorporación de material ferroviario "con hasta 23 años de antigüedad" constituye "una renovación suficiente" del parque de Cercanías de la Comunitat Valenciana y, en caso afirmativo, exige saber "cuál es la planificación prevista para la renovación integral del material rodante y qué nuevas unidades de fabricación se incorporarán en los próximos años".

La formación también quiere conocer "las razones por las que se incorpora material rodante ya utilizado y antiguo al servicio de Cercanías valencianos y no se incorporan tres de nueva adquisición" y cuestiona al Ejecutivo central si considera que esta decisión "es justa para los valencianos y valencianas, teniendo en cuenta las deficiencias que ya se arrastra en el servicio de Cercanías valencianos y la falta estructural de financiación".

Micó se pregunta si "los valencianos y las valencianas tenemos que aceptar los trenes de hace 23 años que ya no quiere Madrid" y ha exigido "explicaciones al Gobierno sobre la llegada de trenes de segunda mano desde Madrid en lugar de material nuevo".