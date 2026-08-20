España sobre los nuevos trenes de Cercanías: "¿Vamos a tener mejores trenes? La repuesta es sí, lo demás es ruido"

Tren de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALICANTE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha referido este jueves a la polémica por los trenes de Cercanías anunciados por el titular de Transporte, Óscar Puente, para su incorporación a las líneas C-1, C-2 y C-6 del núcleo de Valencia, y se ha preguntado: "¿Vamos a tener mejores trenes? La respuesta es sí, lo demás es conflicto y ruido".

Así lo ha indicado durante una visita a Alicante al ser interpelado por las preguntas registradas por Compromís al Gobierno central en el Congreso para exigir, entre otras cosas, los "criterios concretos" que ha aplicado Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para destinar a la red de Cercanías de València trenes usados en Madrid y no de nueva fabricación.

La diputada de la coalición Àgueda Micó se ha interesado sobre por qué Renfe y Transportes han decidido "que las 41 unidades Civia 465 destinadas al núcleo de Cercanías de València procedan principalmente del servicio de Madrid" y ha preguntado "por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad en lugar de incorporar material de nueva fabricación".

Ante esta situación, Arcadi España ha señalado que su valoración, "como responsable de un Ministerio que tiene que afrontar la reforma de la financiación autonómica y que tiene una obligación de tener una visión global, la pregunta que debemos hacer los usuarios de Cercanías es: ¿vamos a tener en la Comunitat Valenciana mejores trenes de Cercanías?, ¿con más capacidad que era necesaria en esa línea? La respuesta es sí. Lo demás es conflicto y ruido", ha mantenido.

Así lo ha indicado el ministro, que se ha declarado usuario de Cercanías "de toda la vida" al ser natural de la localidad de Carcaixent y, por tanto, ha subrayado, utiliza "mucho" el servicio "desde hace muchos años" y conoce "la necesidad de mejoras en esa línea y en otras líneas de Cercanías de la Comunitat Valenciana".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció esta misma semana que incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C-1, C-2 y C-6) en un 30 por ciento gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes "más modernos y de mayor capacidad".