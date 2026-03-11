Compromís propone aforo de público en Marqués de Sotelo y Xàtiva durante la 'mascletà' para mantener los trenes

Imagen de archivo de la portavoz de Compromís per València, Papi Robles - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha planteado una propuesta dirigida tanto a la alcaldesa de València, María José Catalá, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, para compatibilizar la seguridad durante las 'mascletaes' de Fallas con el mantenimiento del servicio de Cercanías hasta el centro de la ciudad consistente en establecer un aforo de público en las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva.

Según ha informado la coalición en un comunicado, este sistema de control de aforo y delimitación del espacio en el entorno de ambas calles que propone permitiría "gestionar de forma ordenada la afluencia de público que acude diariamente a la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento".

El objetivo es "evitar aglomeraciones en una zona especialmente sensible por la presencia de la Estación del Norte y garantizar que, en caso de emergencia, los servicios de seguridad puedan actuar con rapidez", ha señalado.

En este sentido, Compromís ha subrayado que el consistorio "ya aplica cada año un sistema similar para controlar el acceso y el número máximo de asistentes durante la celebración de Fin de Año en la plaza del Ayuntamiento, una experiencia que demostró que es posible compatibilizar la celebración de grandes eventos con la seguridad ciudadana".

"Compromís y los servicios municipales ya ideamos esta medida con anterioridad cuando ideamos y pusimos en marcha las fiestas de fin de año. De hecho, planificar desde cero todos los accesos de la Plaza del Ayuntamiento para esa fiesta es más complejo que planificar el perimetraje y control de una nueva zona de espectadores de Marqués de Sotelo y Xàtiva. Solo es cuestión de voluntad política. La fiesta y la seguridad son compatibles si quien gobierna tiene ganas de trabajar", ha apuntado la portavoz Papi Robles.

En primer lugar, la coalición propone que el Ayuntamiento perimetre y afore una zona de visualización de la 'mascletà' en Marqués de Sotelo y en el frontal de la estación en la calle Xàtiva, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la atención de emergencias si fuera necesario. En segundo lugar, solicita al Ministerio de Transportes que, si los responsables de seguridad municipales consideran que la zona debe estar disponible para los servicios de emergencia, se mantenga libre de personas e instalaciones temporales el espacio frontal de la estación.

La tercera medida plantea reorganizar los accesos a la Estación del Norte entre las 12.00 y las 15.00 horas, del 14 al 19 de marzo, de forma que la entrada y salida de viajeros se realice por los accesos de la calle Bailén, en el lado oeste, y de la calle Alicante, en el lado este. En caso de que fuera necesario, también se podría habilitar la salida de viajeros por la estación Joaquín Sorolla.

VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DESPEJADAS

En cuarto lugar, la propuesta contempla que el Ayuntamiento garantice vías de acceso y salida despejadas por los laterales de la estación para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia durante el horario de mayor afluencia. La coalición sostiene que, con estas condiciones, "se cumplirían las exigencias de seguridad planteadas por los servicios municipales y se permitiría mantener el funcionamiento ininterrumpido del servicio de Cercanías durante las Fallas".

La propuesta llega en un contexto de polémica entre Ayuntamiento y Ministerio por la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías durante el horario de la 'mascletà', lo que ha provocado que algunos trenes finalicen su recorrido en estaciones como Albal entre las 13 y las 15 horas durante la semana fallera. Esta medida se adoptó tras informes de seguridad que alertaban de la dificultad de gestionar las grandes aglomeraciones que se producen en el entorno de la plaza del Ayuntamiento y de la Estación del Norte durante el disparo de las mascletás.

Según Compromís, la propuesta presentada "permitiría resolver este problema organizando de forma más eficiente el espacio público y la movilidad de los asistentes, evitando así tanto los riesgos de seguridad como los perjuicios para miles de usuarios de Cercanías que cada día se desplazan a València".