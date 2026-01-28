Compromís propone crear un servicio valenciano de meteorología que “colabore y no compita” con Aemet

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y los diputados Jesús Pla y Paula Espinosa presentan una proposición de ley - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 28 Ene.

Compromís ha registrado este miércoles una proposición de ley en Les Corts para crear el servicio valenciano de meteorología MeteoVAL, un nuevo organismo que “colabore y no compita” con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mejorar la predicción de fenómenos extremos como la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta propuesta contempla crear más estaciones meteorológicas a lo largo del territorio valenciano, garantizando como mínimo una en cada municipio, además de instalar al menos cuatro radares en lugar de tener solo uno en Cullera (Valencia) como actualmente para tener cobertura total y detectar mejor las grandes precipitaciones.

La coalición valencianista también propone una unidad de vigilancia 24/7 para realizar seguimiento en tiempo real en coordinación con el 112, dedicada especialmente a olas de calor, inundaciones e incendios forestales, y una nueva zonificación para adaptar los avisos meteorológicos a la realidad valenciana y que todo el mundo sepa en qué aviso se encuentra su municipio.

Así lo han anunciado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y los diputados Paula Espinosa y Jesús Pla antes de registrar la proposición de ley. Según han indicado, se trata de un servicio que ya cuentan otras comunidades como Catalunya, Euskadi o Galicia y que está previsto en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Baldoví, quien ha destacado que su “vocación escondida” siempre ha sido ser hombre del tiempo, ha explicado que MeteoVAL se propone como un servicio que colabore con Aemet, las universidades públicas valencianas y asociaciones vinculadas a la meteorología.

"NO QUEREMOS DUPLICIDADES"

Ha remarcado que no ha tratado la propuesta con el delegado territorial de Aemet, José Ángel Núñez, pero sí con expertos en materia de meteorología como los de Avamet. Además, ha insistido en que su intención es complementar a Aemet y no sustituirla: “No queremos duplicidades, queremos colaboración y complementarnos con un servicio propio tal como ya tienen otras autonomías”.

Tras defender que es una propuesta “de sentido común” que debe contar “con el apoyo unánime” del resto de grupos de Les Corts, el síndic se ha comprometido a poner el servicio en marcha si Compromís forma parte del próximo gobierno valenciano.

Preguntado por si MeteoVAL hubiera paliado las consecuencias de la dana, que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, Baldoví ha sostenido que habría permitido contar con predicciones “mucho más ajustadas” y con información en tiempo real sobre la situación de las comarcas afectadas.

Esta proposición se enmarca en el programa de Compromís en materia de emergencias, que presentó Baldoví en el último Debate de Política General. Incluye una nueva unidad valenciana de emergencias, la unificación de los seis cuerpos de bomberos de la Comunitat y la reversión a gestión pública del servicio 112.

“Planteamos un cambio de paradigma frente al que promulgan PP y Vox, que gobiernan de espaldas a la emergencia climática en la que vivimos. Esta es una propuesta muy necesaria ante el negacionismo climático al que nos tienen sometidos la derecha y la extrema derecha”, ha resumido la portavoz adjunta de Compromís Paula Espinosa.