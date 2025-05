Compromís y PSPV: "Catalá tendrá que explicar a la jueza de la dana lo que no ha explicado en seis meses"

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han señalado este jueves, ante la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de citar a declarar como testigo a la alcaldesa, María José Catalá, --además de otros 15 primeros ediles--, que Catalá tendrá que explicar en el juzgado lo que no ha explicado en seis meses".

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha señalado que Catalá "tendrá que explicar en el juzgado lo que no ha explicado al vecindario". "Después de seis meses negándose a dar explicaciones en el Ayuntamiento, ahora tendrá que hacerlas ante la jueza. Catalá tendrá que explicar en el juzgado lo que no ha explicado al vecindario", ha indicado Robles en un comunicado.

Según la portavoz de Compromís, "tenemos derecho a saber qué pasó ese día y qué decisiones tomó ella. Hasta ahora la alcaldesa se ha negado a dar explicaciones ni a la comisión de investigación ni al pleno, pese a nuestras reiteradas peticiones de transparencia".

Sin embargo, Robles considera que el vecindario de la ciudad y, especialmente, las víctimas y los afectados por la dana "merecen respuestas, ya está bien de excusas".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, ha manifestado que Catalá "va a tener que dar ante la jueza las explicaciones que se ha negado a dar durante seis meses".

El síndic socialista ha considerado que, durante este tiempo, Catalá "no ha querido explicar por qué el ayuntamiento no cumplió con su plan contra el riesgo de inundaciones, pese a que habló con (Salomé) Pradas por la mañana, no vigiló los caudales, se enteró más tarde de la inundación que À Punt o ni siquiera desplegó a todos sus efectivos para ayudar a las víctimas".

" Durante este tiempo ha estado más interesada en esconderse que en ayudar y ha llegado el día en el que tendrá que aclarar si su defensa de Carlos Mazón se debe a que ella tampoco actuó correctamente y tienen un pacto de silencio", ha afirmado.