Compromís y PSPV critican las "facturas pendientes" del Palau de la Música y ven "falta de transparencia"

Archivo - Fachada del Palau de la Música de València. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han criticado lo que califican de "caos" y "falta de transparencia" en la gestión del Palau de la Musica de València, donde, a su juicio, "los reconocimientos extrajudiciales de crédito se han convertido en una "práctica habitual" y existen "facturas pendientes desde hace más de un año".

Desde Compromís, denuncian, en un comunicado, que el Consejo de Administración del organismo autónomo ha aprobado este viernes el pago de 339.901,11 euros correspondientes a gastos realizados sin contrato en vigor, "una situación que vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de planificación y control en la gestión económica del principal organismo cultural municipal". Las facturas corresponden tanto actividades y servicios del Palau de la Música como de la Mostra de València.

Para la concejala Glòria Tello, la situación "ya no es excepcional sino estructural". "Los reconocimientos extrajudiciales de obligación de pagos han pasado a constituir el día a día de la gestión económica del Palau de la Música, una muestra del descontrol irresponsable que el gobierno del PP ha instaurado en el organismo, puesto que hacer reconocimientos significa tramitar gastos sin la previa autorización y disposición, apartándose del procedimiento que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales", ha argumentado.

Para la coalición, la sesión del consejo de administración también ha servido para constatar "un nuevo fracaso en la contratación pública del Palau", ya que la licitación para renovar la uniformidad de los profesores y profesoras de la Orquesta de València ha quedado desierta después de años de retraso. Esta situación "prolonga todavía más una reivindicación histórica de los músicos y que evidencia las dificultades del organismo para sacar adelante contratos necesarios para su funcionamiento ordinario".

"Resulta incomprensible que después de tres años en los cuales el PP llevaba prometiendo la renovación del vestuario de la orquesta, el gobierno de Catalá sea incapaz de culminar en tiempo y forma una licitación como esta", dice Tello.

Por otro lado, la edil ha recalcado que el Palau "se ha visto obligado a recurrir al alquiler urgente de equipos de climatización para el edificio administrativo y para la sala de ensayo García Navarro ante la imposibilidad de atender adecuadamente estas necesidades con el presupuesto aprobado". De hecho, agrega, la partida de mantenimiento de los edificios contaba inicialmente con una consignación de sólo seis euros en los presupuestos de 2026.

Por su parte, la concejala socialista Maite Ibáñez ha censurado el "caos administrativo y económico que sigue marcando la gestión del Palau de la Música bajo el gobierno de María José Catalá después de que el Consejo de Administración haya tenido que abordar el pago de facturas pendientes desde hace más de un año, una situación que está afectando directamente a decenas de proveedores que continúan esperando cobrar por servicios ya prestados".

Ibáñez ha criticado la "falta de planificación y control" por parte de la dirección del Palau y del gobierno municipal que han permitido que se acumulen pagos pendientes durante meses mientras se sigue sin ofrecer información clara sobre la evolución de las obras de rehabilitación y ampliación del auditorio.

"UN DESASTRE"

"La gestión del Palau de la Música sigue siendo un desastre. Hoy María José Catalá ha llevado al consejo de administración el pago de facturas pendientes de junio del año pasado. Es decir, los proveedores llevan un año esperando cobrar y queremos recordar que el anterior gobierno progresista redujo el tiempo de pago por debajo de los 20 días y que València fue la tercera ciudad de España que pagaba más rápida a los proveedores mientras que, como consecuencia de esta negligencia del PP en el Palau de la Música, muchas empresas están sufriendo esta situación", ha apuntado.

La edil ha señalado, por ejemplo, que se estén pagando más de 100 facturas a una agencia de viajes "que lleva desde septiembre del año pasado sin contrato y también de los 600.000 euros en facturas en cajones de 2025 todavía quedarían más de 100.000 euros pendientes de tramitar", ha manifestado.

La representante del PSPV ha advertido de que la acumulación de facturas pendientes "refleja una preocupante falta de control en la gestión económica del organismo autónomo" y ha lamentado que muchas empresas proveedoras "estén soportando las consecuencias de una administración incapaz de tramitar los pagos en plazos razonables".

Además, Ibáñez reprocha la "falta de transparencia" en relación con las obras del auditorio, cuyos plazos "continúan generando incertidumbre tanto entre los grupos políticos como entre el sector cultural valenciano" y exige que se haga público un informe detallado sobre la situación real de la actuación.

Sin embargo, fuentes municipales rechazan estas acusaciones y han recsaltado que "todavía hoy se están regularizando obligaciones generadas durante la etapa de gobierno del Botànic".

"Durante el Consejo de Administración se han ofrecido explicaciones transparentes sobre los expedientes de reconocimiento de obligaciones correspondientes al ejercicio anterior. Sin embargo, resulta llamativo que quienes hoy denuncian una supuesta falta de gestión omitan que el propio orden del día incluía, dentro del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito E-70024-2026-000063-00, una factura correspondiente a 2023, generada durante la etapa de gobierno anterior", detallan.

El expediente aprobado, añaden, incluye facturas de distintos proveedores "y pone de manifiesto que todavía hoy el Palau continúa regularizando obligaciones pendientes procedentes de ejercicios anteriores", insisten.

Precisamente, enfatizan, el objetivo del actual equipo de gestión es "evitar que esta situación vuelva a repetirse y garantizar el pago de todos los servicios efectivamente realizados y acreditados correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026".

"Las críticas del PSPV contrastan con la realidad de su propia gestión. Los datos demuestran que durante los años de gobierno del Botànic se recurrió de forma reiterada a los reconocimientos extrajudiciales de crédito para regularizar servicios prestados varios ejercicios antes", afean.

EJERCICIOS

Y puntualizan que en 2022 se tramitaron expedientes que incluían servicios realizados en 2019, 2020 y 2021. El expediente E-70020-2022-056, por importe de 57.668,43 euros, correspondía a servicios de esos tres ejercicios, mientras que el expediente E-70020-2022-094, por importe de 8.778,55 euros, correspondía a servicios de 2021. En total, 66.446,98 euros de los reconocimientos extrajudiciales aprobados en 2022 correspondían a obligaciones de ejercicios anteriores.

La situación fue "aún más significativa" en 2023. El expediente E-70020-2023-40, por importe de 142.733,27 euros, incluía servicios prestados en 2018, 2019, 2020 y 2022, es decir, facturas con hasta cinco años de antigüedad pendientes de regularización administrativa. A ello se sumaban otros expedientes correspondientes también a servicios de 2022, como los E-70020-2023-24, E-70020-2023-47 y E-70020-2023-105. En conjunto, durante 2023 se reconocieron 257.659,94 euros correspondientes a servicios de ejercicios anteriores, dentro de un total de 650.806,16 euros tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

"Estos datos reflejan una evidente falta de seguimiento de obligaciones pendientes durante varios ejercicios consecutivos y una utilización reiterada de este mecanismo para regularizar gastos antiguos.