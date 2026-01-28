Compromís y PSPV piden en la Diputación de Valencia un pleno extraordinario para "frenar la purga" en Cultura

Archivo - Imagen del Museu Valencià de la I.lustració i la Modernitat (MuVIM) de València. - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en la Diputación de Valencia, Compromís y PSPV-PSOE, han anunciado este miércoles que pedirán la celebración de un pleno extraordinario de esta institución para "frenar la purga" que, según han indicado, plantea el equipo de gobierno de la corporación --de PP y Ens Uneix-- en el área de Cultura y así en el Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM).

Compromís y PSPV-PSOE, que han dado a conocer la solicitud de ese pleno a través de un comunicado conjunto, han señalado que de este modo buscan hacer "frente común con la plantilla" del citado servicio "para blindar el MuVIM y paralizar una reestructuración que amenaza con despidos de interinos y amortizaciones ideológicas".

Estas dos formaciones han hecho también mención a esa "purga" durante el pleno ordinario de enero celebrado esta jornada en la Diputación de Valencia, a partir de una información publicada por el diario Levante-EMV que indica que el ejecutivo provincial "ultima" una "reorganización integral" del área de Cultura, "con oposición sindical", que prevé "seis direcciones, entre ellas dos nuevas: para la editorial Alfons el Magnànim y para gestión cultural-municipalismo" y "la eliminación del puesto de jefe de servicio".

Desde el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia han indicado a Europa Press que lo planteado es "una reestructuración del área de Cultura que no es ninguna purga". Asimismo, han afirmado que "se han amortizado plazas que no estaban cubiertas en su gran mayoría".

Compromís y PSPV-PSOE han añadido que pretende trasladar al pleno de la institución provincial "el clamor de la representación social, que ha calificado los cambios de purga" y "advierte del riesgo inminente" de que el MuVIM pueda pasar "de ser un referente de la Ilustración a un simple museo de arte sin proyecto museístico propio".

Estos dos grupos han señalado que la solicitud del pleno que plantean "llega en un clima de alta conflictividad laboral". "La reestructuración de la relación de puestos de trabajo se está tramitando con una oposición sindical frontal", han asegurado, al tiempo que han comentado que según les han trasladado los representantes de los trabajadores existe "una profunda inquietud y malestar" entre la plantilla, de más de 170 personas.

Estas dos formaciones de la oposición han aseverado que los sindicatos "han lanzado una advertencia clara" que expone que "la nueva organización supondrá el despido de personal interino y la amortización de plazas estructurales". "Denuncian que estos puestos de trabajo podrían y tendrían que haber sido objeto de consolidación mediante procesos selectivos, pero que el actual gobierno prefiere eliminarlos", han añadido Compromís y PSPV-PSOE.

Asimismo, han comentado que la representación laboral ha denunciado "maniobras diseñadas desde Recursos Humanos para perjudicar a determinadas personas" y "vaciar de contenido lugares técnicos", con "el objetivo de recompensar perfiles afines en el gobierno de derecha y ultraderecha".

"Exigimos transparencia y un diálogo real con la plantilla y los sindicatos, que ahora mismo es inexistente", ha declarado el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa. "No permitiremos que se vulneren los principios de mérito, capacidad y estabilidad", ha agregado, a la vez que ha dicho que "lo que está pasando en Cultura se asemeja demasiado a una purga ideológica y a un reparto de sillas entre afines".

"El pleno extraordinario tiene que servir para blindar que ningún trabajador o trabajadora sea sacrificado por no ser de la cuerda del gobierno provincial", ha subrayado Fernández Bielsa, que ha defendido también "el legado de gestión que ha convertido al MuVIM en el museo más visitado de la ciudad".

"LABORATORIO DE RECORTES"

Por su lado, la portavoz de Compromís en la institución provincial, Dolors Gimeno, ha afirmado que "la derecha ha convertido el área de Cultura de la Diputación en un laboratorio de recortes, recentralización de decisiones y persecución del disidentes". "Primero utiliza la excusa de la eficiencia y después, practica el clientelismo más descarado", ha indicado.

"Rechazamos de plano el cambio de modelo del MuVIM y su bautizo como Museo de Arte de la Diputación. La institución provincial tiene que mostrar su patrimonio, tiene demasiados lugares para hacerlo, pero no a expensas de desmantelar un museo singular con un relato propio y reconocido internacionalmente por su defensa de la Ilustración, la democracia y los derechos humanos", ha remarcado Gimeno.

La diputada ha asegurado que la propuesta de su grupo y de los socialistas "es clara: mantener el MuVIM como museo con proyecto, reforzar su equipo técnico y su autonomía, fortalecer el conjunto del área de Cultura y abrir una negociación real con la representación sindical para evitar despidos y amortizaciones injustificadas".

ACUERDOS PROPUESTOS

En el pleno extraordinario que reclaman Compromís y PSPV-PSOE, estas dos formaciones propondrán "cuatro puntos irrenunciables para reconducir la situación": la "paralización inmediata de la modificación de la relación de puestos de trabajo y la apertura de negociación real con los sindicatos", así como el "mantenimiento del MuVIM como museo de la Ilustración con proyecto propio".

Además, pedirán "garantía de estabilidad laboral, frenando cualquier despido o amortización que no responda a necesidades objetivas" y el "refuerzo del apoyo a los municipios, basado en la profesionalidad y no en la imposición ideológica".

Compromís y los socialistas han resaltado que continuarán "coordinando acciones con el sector cultural y los sindicatos en defensa del servicio público".