Compromís sitúa la financiación como "prioridad máxima" para mantener su apoyo a Sánchez hasta final de legislatura

Micó exige al Gobierno que esté "a la altura" en la reconstrucción tras la dana y que agilice las medidas anticorrupción

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha apuntado a la financiación autonómica como "prioridad máxima" de la coalición valencianista para mantener su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el resto de la legislatura hasta 2027. Además, ha reclamado que el Ejecutivo esté "a la altura" en la reconstrucción tras la dana y que active "lo más pronto posible" las medidas anticorrupción tras el 'caso Cerdán'.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en València, preguntada por si cree que Sánchez podrá acabar la legislatura después de que el también líder del PSOE, en su balance del curso político, haya insistido este lunes en que no contempla un adelanto electoral.

Micó ha defendido que esta legislatura "puede y debe mejorar" y que, para ello, Compromís mantendrá la "máxima exigencia" ante el Gobierno para que vele por los intereses de los valencianos. "Queremos negociar, queremos negociaciones bilaterales con el Gobierno, queremos que se cumplan los acuerdos y queremos que haya una respuesta clara de la corrupción que hemos visto dentro del Partido Socialista", ha resumido.

Pero ha señalado que el Gobierno "no está cumpliendo" su acuerdo de investidura con Compromís en materia de financiación autonómica, ya que el sistema actual "maltrata" a la Comunitat Valenciana. Ahora bien, ha remarcado que seguirán apoyando todas las medidas "que mejoren la vida de la gente que más lo necesita y luchen contra la desigualdad".

Paralelamente, ha exigido que la reconstrucción tras la dana "no esté hecha a pedazos, sino que sea realmente una inversión económica en un marco de emergencia climática". También ha vuelto a pedir la paralización de la ampliación norte del puerto de València, al no contar con una nueva declaración de impacto ambiental, y más inversiones en infraestructuras ferroviarias.

Tras reiterar que "el Partido Socialista debe dar muchas explicaciones sobre el caso de corrupción que han sufrido", ha defendido que el Gobierno debe garantizar que "lo que ha pasado con Ábalos y Cerdán no vuelva a pasar", en alusión a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Nosotros no vamos a dar apoyo a un Gobierno que esté impregnado de corrupción política --ha subrayado--. Por eso queremos saber que lo que pasó solo afecta a esas personas, que no haya un caso Partido Socialista, que no haya un caso de Gobierno estatal de corrupción, y que las medidas contra la corrupción se cumplan lo más pronto posible".

NEGOCIACIÓN CONJUNTA CON ALBERTO IBÁÑEZ

Respecto a la negociación con el PSOE, tras su salida del grupo de Sumar en el Congreso --donde continúa el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez--, Micó ha explicado que la seguirán realizando los dos parlamentarios "conjuntamente" para "presionar" el cumplimiento del acuerdo de gobierno.

Aunque ha admitido que es "una situación un poco extraña" que los dos diputados no compartan grupo parlamentario, ha reiterado que, al ser una coalición, no tienen "por qué estar de acuerdo al 100%" en todo lo que hacen". "Nos da ese margen de maniobra de poder jugar en dos ámbitos en los que nos encontramos cómodos, tanto mi compañero desde el grupo plurinacional Sumar como yo ahora en el Grupo Mixto", ha expuesto.