Compromís solicitará en el Congreso el retorno de 'El Sátiro' al Bellas Artes de València

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha anunciado este jueves que solicitará en el Congreso el retorno al Museo de Bellas Artes de València del cuadro 'El sátiro' del pintor valenciano Antonio Fillol, obra que acaba de comprar El Prado, y ha considerado que esta adquisición, conocida esta semana, "evidencia las consecuencias de la infrafinanciación y el maltrato a la pinacoteca valenciana por parte del Estado".

La coalición trasladará, a través de sus diputados en el Congreso, la petición de una financiación justa "para aumentar la importancia y el atractivo del Museo de Bellas Artes y el regreso de la obra a València una vez haya sido expuesta en El Prado".

Así lo ha manifestado en un comunicado la concejala de Compromís Gloria Tello a raíz de la noticia de la compra por parte del Museo del Prado del lienzo que se exponía en el ala destinada a los siglos XIX y XX del Bellas Artes de València, cedido por los descendientes del pintor, y que pasará a formar parte de la exposición permanente del museo madrileño.

"Desde Compromís, el deseo de ampliar el reconocimiento en la actualidad de un artista como Fillol por parte del Museo del Prado es algo que solo podemos celebrar, especialmente en unos tiempos como los actuales en los que una sensibilidad social tan notable como la de su obra se percibe tan necesaria ante la amenaza de una regresión ideológica", ha indicado Tello.

No obstante, sostiene que este hecho "no nos impide señalar que el modo de hacerlo incide en la dinámica extractiva con la que el Gobierno del Estado lleva tratando a València desde hace décadas, en este caso en el ámbito cultural, puesto que se podría realizar la inversión y reivindicar a Fillol del mismo modo, pero finalmente devolver y depositar la obra en la pinacoteca valenciana, realizando una mayor inversión para potenciar tanto su conocimiento como su atractivo. No todo ha de pasar por Madrid".

MÁS INVERSIÓN

En este sentido, y en coordinación con el nuevo diputado de Compromís-Sumar en el Congreso Alberto Ibáñez, la coalición anuncia que registrará una batería de propuestas en el nuevo periodo parlamentario para "priorizar la territorialización de la inversión cultural y acabar con la dinámica de Madrid como aspiradora de recursos".

"Está muy bien que haya obras de autoría valenciana en las pinacotecas de todo el Estado", ha indicado Ibáñez, quien ha reclamado al mismo tiempo "corregir las viejas formas que confunden Madrid con España y comenzar a invertir en serio en la adquisición obras para el Bellas Artes y el resto de museos valencianos, poner fin al error histórico de impedir el retorno de la Dama d'Elx o realizar la ampliación completa del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias".

En esta línea, ha incidido en que, en general, "una prioridad de la agenda valenciana en el Congreso será acabar con la infrafinanciación histórica que padecemos también a nivel cultural los y las valencianas por parte del Estado".