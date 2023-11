Compromís tilda de "improvisada" y "nula" la conmemoración del séptimo aniversario de las Fallas como patrimonio

Fuset denuncia que la JCF destine 12.300 euros para un programa de televisión con la participación de "solo representantes del PP"

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís per València Pere Fuset ha criticado la "descafeinada, improvisada y decepcionante" programación organizada por la Junta Central Fallera (JCF) con motivo de la conmemoración del séptimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que, a su juicio, demuestra el "nulo" interés del gobierno municipal --formado por PP y Vox y liderado por María José Catalá-- por celebrar esta efeméride.

El edil ha lamentado que este año "solo una microexposición" en la Lonja de la Seda de la ciudad servirá para recordar el aniversario desde que la UNESCO incluyera a las Fallas en el listado representativo del Patrimonio de la Humanidad, frente a los anteriores aniversarios --con el gobierno progresista en el Ayuntamiento--, que contaron con "un extenso programa de actos".

"Convocar a las fallas al único acto que hay, en horario laboral y con solo 48 horas de antelación, significa excluir a los protagonistas de la fiesta de una celebración descafeinada, improvisada y decepcionante", ha considerado Fuset en un comunicado.

Así, ha lamentado que esta "única muestra", a la que "si no se excepciona solo se accederá bajo pago y que no está publicada ni en la página web de Junta Central Fallera", es una programación "insuficiente" para recordar "uno de los momentos más importantes de las Fallas".

Frente a ello, Fuset ha reivindicado que el gobierno de Compromís "durante años" impulsó celebraciones "abiertas a la ciudadanía en horarios no laborables que tuvieron los colectivos falleros como protagonistas".

Concretamente, ha citado que en años anteriores esta conmemoración tuvo escenarios como el Museu Faller, la Ciutat de l'Artista Faller, además de la Lonja y la plaza del Ayuntamiento, donde se organizaron espectáculos pirotécnicos, desfiles de indumentaria, conciertos de música fallera, talleres, 'plantà' y 'cremà' de fallas conmemorativas e incluso, en alguna ocasión, recreaciones históricas como la de las falles de l'antigor.

En esta línea, Fuset ha considerado "llamativo" que este "desprecio" al patrimonio de la humanidad y a quienes lo hacen posible "contraste con acciones de autobombo ampliamente difundidas" que solo buscan "el rédito político y celebrar los resultados electorales del PP". "Catalá usa las Fallas como ofrenda política en Madrid mientras aparta a València y las comisiones de su Patrimonio de la Humanidad", ha asegurado.

Además, el edil de Compromís ha reprochado al concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, que, "siendo consciente de lo atropellado y decepcionante del aniversario, se excuse en sus propios comunicados hablando de futuribles actividades sin ninguna concreción mientras que oculte la exposición en los propios canales de Junta Central Fallera".

Igualmente, ha denunciado que Ballester "no haya concedido acceso al expediente administrativo de la celebración", con lo que "infringe la normativa", y que "no contestara a Compromís cuando hace semanas preguntó por las celebraciones de este aniversario".

12.300 EUROS PARA UN PROGRAMA "SIN PLURALIDAD"

Por otro lado, Fuset ha denunciado que este año, "aunque no se organice ninguna actividad para las comisiones falleras", Junta Central Fallera "destinará 12.342 euros del presupuesto de las fallas a la contratación de un programa en una televisión privada solo con representantes del PP, sin ningún tipo de pluralidad".

Concretamente, la JCF ha destinado, vía contrato menor, un total de 12.342 euros a una cadena de televisión para "la realización de un programa de unos 60 minutos con expertos y protagonistas de las fiestas" con el fin de "conmemorar el séptimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", según se recoge en el expediente, consultado por Europa Press.

El programa, según ha difundido la propia cadena vía redes sociales, se emitirá desde la Lonja de la Seda y contará con la participación de los expresidentes de la JCF Félix Crespo (2003-2011) y Francisco Lledó (2011-2015) y del ex secretario general de la entidad Vicente Fayos (2003-2012), todos ellos cargos bajo los gobiernos del PP en la ciudad.

Por último, Compromís ha afeado al concejal Ballester que "no solo no se ha reunido aún con los artistas falleros, inmersos en una crisis evidente, sino que nos haya confirmado por escrito que no tiene tampoco intención de hacerlo en breve con todos los agentes de la fiesta presentes en la Mesa del Patrimonio inmaterial de la Humanidad".

Una situación que, para la coalición, supone "una constatación más" de que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, "usa las Fallas para su autobombo político mientras desprecia los elementos y protagonistas de su patrimonio".