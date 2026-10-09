Compromís ve a Llorca "en las antípodas del pueblo valenciano" y augura que será el último 9 d'Octubre del PP

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante la sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está "en las antípodas del pueblo valenciano" este 9 d'Octubre, al tiempo que ha augurado que será "el último año en el que el PP presida la Generalitat".

Así lo ha declarado a los periodistas a su salida del acto institucional por el Día de la Comunitat Valenciana, en el que el jefe del Consell y presidente de la gestora del PPCV ha prometido defender los intereses de los valencianos "desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", al tiempo que se ha mostrado convencido de que los "grandes desafíos" en ámbitos como la vivienda, la educación o la cohesión territorial "requieren grandes entendimientos".

Para Baldoví, se trata de "un discurso absolutamente plano, vacío y que aporta nada". "Hoy, más que nunca, se ha evidenciado que este gobierno está en las antípodas del pueblo valenciano", ha aseverado, al considerar que este Consell "no merece el pueblo que tiene".

"Nada más que añadir", ha zanjado, para proclamar que "el 9 d'Octubre de este año será el último en el que el Partido Popular presida esta Generalitat".

Respecto a la crítica realizada por el síndic del PP, Nando Pastor, de que ni él ni el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, han aplaudido en el acto cuando se ha hecho entrega de la Alta Distinción de la Generalitat al pueblo de Ceuta, en el marco de la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar a finales de julio, Baldoví lo ha negado y ha recalcado que él ha aplaudido y que desconoce si el 'popular' le ha visto hacerlo "o no estaba pendiente".

Dicho esto, ha cargado contra el PP por decir esto cuando "lo que es una vergüenza es que las víctimas de la dana todavía no hayan estado en el Saló de Corts de la Generalitat".

LAS ENCUESTAS, COMO LOS PIMIENTOS DE PADRÓN

Preguntado por el sondeo electoral que publican este 9 d'Octubre los diarios de Prensa Ibérica, que estima que PP y Vox sumarían mayoría para formar gobierno mientras Compromís perdería cuatro escaños, Baldoví ha replicado que las "encuestas serias" apuntan "siempre" a un crecimiento "sostenido" para la coalición valencianista.

"Las encuestas son como los pimientos de padrón: unos pican y otros no", ha ilustrado, y ha dado por hecho que Compromís estará en 2027 "en el gobierno de la Generalitat" y mandará "de vacaciones" a PP y Vox.