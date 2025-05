Compromís volverá a denunciar terapias de conversión en colegios diocesanos después de que Fiscalía lo haya archivado

Asegura que un colegio concertado de València somete a pseudoterapias homófobas a alumnos de ESO

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará una nueva denuncia penal contra las presuntas terapias homófobas de conversión en colegios diocesanos después de que la Fiscalía haya archivado la que interpuso en octubre del año pasado al no apreciar la existencia de delito y haya remitido las actuaciones a la Conselleria de Educación para que determine si existe una infracción administrativa.

Así lo ha anunciado el portavoz de Políticas LGTBI de la coalición valencianista en Les Corts, Francesc Roig, en rueda de prensa junto a la concejala en València Lluïsa Notario para revelar un nuevo caso de estas pseudoterapias en un colegio concertado de la ciudad.

El pasado octubre, Compromís presentó una denuncia por un posible delito de odio contra la comunidad LGTBI por parte de la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos al presuntamente haber constatado la impartición de estas terapias en colegios diocesanos.

En su escrito, fechado el pasado 25 de abril, la Fiscalía Provincial de Valencia archiva la diligencias de investigación penal al no haber apreciado en esta causa "actos de incitación, promoción o favorecimiento del odio, violencia o discriminación u hostilidad contra el colectivo afectado".

Según la fiscal, tras investigar los hechos la Policía Nacional, "no se ha logrado identificar a ninguna persona que haya sido sometida a algún tipo de terapia de conversión o reversión por los denunciados, por lo que no consta víctima alguna identificada policialmente cuya dignidad o integridad moral se haya visto lastimada o menoscabada".

En consecuencia, señala que la Conselleria de Educación deberá determinar si existe o no una infracción administrativa de la Ley 23/2018, de la Generalitat de igualdad de las personas LGTBI, que contempla como falta muy grave la realización, difusión o promoción de este tipo de pseudoterapias.

"INACCIÓN DE LA GENERALITAT"

"Estamos preparando una denuncia penal que presentaremos directamente al juzgado, donde incorporaremos el nuevo caso. No nos quedaremos de brazos cruzados ante la inacción de la Generalitat", ha manifestado el diputado de Compromís, quien ha subrayado que la Conselleria es "conocedora" de estos hechos y ha mostrado su "decepción" con la decisión de Fiscalía.

En la comparecencia, Roig y Notario han asegurado que el colegio concertado Santiago Apóstol de Marxalenes "somete a su alumnado a pseudoterapias de conversión homófobas", algo que basan en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) que ha remitido la Conselleria de Educación al grupo parlamentario.

Según han expuesto, el coordinador de estas sesiones es Óscar García Mulet, quien formaba parte del centro Mater Misericordiae que "practicaba las conocidas como terapias de conversión" contra personas LGTBI y es autor de un libro donde las defiende.

"Exigimos a la Conselleria que actúe de una vez e intervenga en ese centro. No pueden decir que no tienen esta documentación porque son ellos quien nos la han enviado", ha recalcado el diputado, además de exigir al PP que rectifique y "frene la legalización de las pseudoterapias de conversión" en la ley de acompañamiento a los presupuestos para 2025.

Roig ha hecho hincapié en que "la pelota está en el tejado de la Conselleria", aunque no tiene "esperanza" de que actúe. "Rovira no hace nada porque no le da la santa gana", ha dicho sobre el conseller José Antonio Rovira.

A nivel municipal, la concejala Notario ha afirmado que la alcaldesa de València, la también diputada del PP en Les Corts Mª José Catalá, "no puede mirar a otro lado" ante estos hechos, por lo que le exigirá en el próximo pleno del Ayuntamiento que se comunique con Rovira para intervenir "de manera inmediata".

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO DE MARXALENES

En el PEC del centro educativo de Marxalenes, distribuido por Compromís a los medios de comunicación, se recogen los contenidos del plan de educación afectivo-sexual, que incluye sesiones para "madurar la masculinidad y la feminidad" desde primero hasta cuarto de ESO, así como testimonios de personas que afirman haber "superado" su homosexualidad gracias a la psicoterapia.

Compromís ya denunció que el coordinador de este programa es autor de un libro donde señala diferentes "síntomas" o "señales de alarma" sobre el proceso de maduración de la identidad sexual en niños, como por ejemplo "no jugar al fútbol, tener predilección por ídolos femeninos o preferencia por actividades sedentarias y menos agresivas"; y en niñas que tienen preferencia para llevar el cabello corto, por "ropa masculina", desinterés para jugar con muñecas o por actividades más físicas como "pegar volteretas" o hacer deporte.

"FALTA DE HOMBRÍA"

El proyecto educativo de este centro dice que la "falta de hombría" de los niños de primero de ESO los puede llevar a "confundirse" y "a una falta identidad sexual". Sobre los de tercero de ESO se afirma que "confunden masculinidad y feminidad", que los chicos tienen una gran ausencia de los padres y por eso "hay que enseñar" a los niños a "ser hombres" o que las "niñas son muy sensibles a los chicos con PMS" -que en su terminología quiere decir proyección hacia el mismo sexo; es decir, homosexuales- y concluye: "Los defienden con instinto maternal".

VÍDEO CON EL TESTIGO DE UN "EX GAY"

Según han denunciado los diputados de Compromís, en tercero de ESO, el centro muestra al alumnado un video de Luca di Tolve, un italiano que se considera "ex gay" por haberse curado de su homosexualidad y durante una hora y media relata que "si eres un niño LGTBI te espera una vida miserable con sida" y, en cambio, "si te curas y formas una familia heterosexual, serás feliz".

"Es un vídeo pensado para manipular a los niños, pero también para esparcir el odio hacia las personas LGTBI. No se pueden imaginar lo que puede suponer esto para un niño o niña de esa edad, que está teniendo dudas sobre su sexualidad", ha aseverado el portavoz de la coalición valencianista.

Compromís tiene activada la web 'noestamosenfermas.com', donde pide colaboración a la ciudadanía para denunciar estas actuaciones y ayudar a las víctimas que han sufrido estas pseudoterapias homófobas.