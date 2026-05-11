La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas en ascenso

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y bancos de niebla en el interior del norte de Valencia por la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso de las temperaturas.

Así, las temperaturas mínimas subirán en el sur de Alicante y habrá cambios ligeros en el resto; mientras que las máximas también irán en ascenso en el litoral norte de Valencia y el sur de Castellón.

Además, esta jornada habrá viento flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral norte de Valencia, y girará a componente sur en el litoral de Castellón y de Alicante al mediodía, donde será ocasionalmente moderado.