La Comunitat arranca la semana con cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles en el litoral

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables la primera mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán cambios ligeros mientras que las máximas bajarán, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, se espera viento moderado del noreste en el litoral de la autonomía que rolará a este flojo a partir de mediodía, y a sur a partir de la tarde. En el resto de la Comunitat habrá viento flojo de dirección variable con predominio de la componente este en horas centrales.