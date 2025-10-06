La Comunitat arranca la semana con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en Valencia y Alicante

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con intervalos nubosos y espera precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más probables en el litoral, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada el cielo estará nublado, excepto en el norte de Castellón, y no se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte de la autonomía y se esperan cambios ligeros en el sur; mientras que las máximas también irán en descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia.

Por otro lado, la Comunitat registrará hoy viento flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana que tenderá en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.