La Comunitat arranca el viernes con cambio de temperaturas y posibles chubascos en litoral de Alicante y sur de Valencia

Predicción del tiempo para este viernes 18 de septiembre de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada en la que las temperaturas sufrirán cambios ligeros y no se podrá descartar chubascos localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia la primera mitad del día y en el interior la segunda mitad del día.

En general, el cielo tendrá intervalos nubosos y soplará viento flojo de componente norte a primeras horas, con intervalos de moderado en la mitad sur del litoral. Al mediodía girará a componente este y aumentará a moderado en la mitad sur de Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros, por su parte, marcarán 28 grados de máxima en Alicante, 26º en Castelló de la Plana y 25º en València, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y los 18º en las tres capitales.