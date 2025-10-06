La Comunitat cierra septiembre con una incidencia de virus respiratorios de 687 casos:un 64% más y el doble que la media

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha cerrado septiembre con una incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) --covid, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis-- que alcanza los 686,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un crecimiento del 64,17% este mes y duplicar a la media nacional, situada en el 347,2%.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Conselleria de Sanidad, que analiza la 39º semana del año, del 22 al 28 de septiembre. Solo en la última semana la incidencia ha subido un 31,84%.

Los más afectados por las infecciones respiratorias siguen siendo los menores de 4 años con una incidencia de 3.507 casos, que se han triplicado durante el noveno mes del año, tras el comienzo del colegio, ya que a principios de septiembre estaban en 1.059,3 casos. A continuación los mayores contagios se dan entre los niños de 5 a 14 años, que no llegan a los 2.000, mientras que entre los mayores de 65 años están en 517,3 casos.

En esta época del año, las infecciones respiratorias siguen siendo en su casi practica totalidad por covid con 109,9 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la gripe se sitúa en 19,2 casos y el VRS en 4,8 casos. Septiembre comenzó con 82,9 casos de covid y sin casos de gripe ni de VRS.

Por su parte, la incidencia de casos que requieren ingreso hospitalario se sitúa en 10,6 cada 100.000 habitantes, similar a la media nacional de 9 casos. A principios de mes estaba en 9,1 casos.